PS5 lancia il cloud streaming: ecco quando sarà disponibile

PS5 si prepara all'epoca dei videogiochi in cloud streaming, con il servizio che verrà lanciato questo mese per gli abbonati a PlayStation Plus.

Il servizio di PlayStation, di cui potete entrare a far parte con le card , diventa quindi sempre più interessante in quanto ad offerta generale.

Giusto qualche giorno fa era stata annunciata la possibilità di selezionare alcuni film gratuiti all'interno del programma Sony Pictures Core, sempre per gli abbonati.

Quello del cloud gaming è un settore su cui PlayStation puntava da un po', avendo preannunciato un'espansione "aggressiva" nel mercato, qualche tempo fa.

Ora sappiamo quando potremo mettere le mani sulla proposta cloud di PlayStation 5, come annunciato dal blog ufficiale.

A partire da questo mese, PlayStation inizierà a lanciare l’accesso in cloud streaming per i titoli digitali PS5 supportati all’interno del catalogo dei giochi PlayStation Plus e delle versioni di prova dei giochi, nonché per i titoli supportati nella libreria dei giochi PS5 posseduti dai membri PlayStation Plus Premium.

Alcuni giochi per PS5 saranno disponibili per lo streaming, e Sony prevede di avere centinaia di titoli per supportare l'offerta, tra cui alcuni titoli dal catalogo giochi PlayStation Plus, le game preview e altri titoli digitali per gli abbonati a PlayStation Premium.

Oltre allo streaming, gli abbonati PlayStation Plus Premium avranno accesso anche ad altre funzionalità:

I contenuti scaricabili e gli acquisti in-game saranno disponibili per lo streaming di giochi PS5, inclusi DLC e componenti aggiuntivi, in modo simile agli acquisti da giochi scaricabili

Opzioni di risoluzione di alta qualità tra cui 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR

Audio migliorato con supporto per tutte le funzionalità audio di PS5, inclusi 5.1 e 7.1, nonché Tempest 3D Audiotech

Cattura screenshot e registrazione fino a 3 minuti di video, che verranno scaricati nella Galleria multimediale su PS5 e disponibili anche nella Galleria multimediale sull'app PS

Il cloud streaming di PS5 verrà lanciato in Europa a partire dal 23 ottobre, con un approccio graduale.

Una settimana bella intensa per gli utenti PS5, che in queste ore hanno assistito anche al lancio della nuova console. Prendendola anche in giro, ovviamente.