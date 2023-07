PS5 e PS4, nuovi aggiornamenti disponibile da ora: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5 e per PS4: da questo momento, potete scaricare la versione 23.01-07.60 sulle vostre console next-gen, mentre la console della scorsa generazione si aggiornerà alla versione 10.70.

Il nuovo aggiornamento di PlayStation 5 (la trovate su Amazon) non sembra però includere alcun cambiamento di rilievo, dato che vengono segnalate soltanto "miglioramenti per le prestazioni di sistema".

Advertisement

La stessa situazione pare essersi verificata anche su PS4: anche in questo caso, non vengono segnalate modifiche davvero degne di nota.

In entrambi i casi, Sony ha infatti rilasciato il consueto changelog generico, lasciando intendere che dovrebbe trattarsi di un semplice aggiornamento per risolvere errori di sistema e, appunto, migliorare le performance nei menù delle console.

Come riportato da Twinfinite, entrambi gli aggiornamenti sono stati rilasciati in contemporanea e senza alcun ulteriore commento ufficiale da parte di Sony: un vero e proprio "update silenzioso" insomma, che non dovrebbe portare alcuna modifica nascosta.

Tuttavia, Sony ci ha anche abituato a nascondere piccole migliorie nei suoi sistemi operativi: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere novità in merito.

Le nuove patch di sistema per PS5 e PS4 sono già disponibili per il download: se non dovessero scaricarsi in automatico, potete avviare manualmente la procedura dirigendovi al menù delle impostazioni della console.

Vi suggeriamo di procedere il prima possibile con l'update firmware, così da poter accedere senza problemi a tutti i servizi e garantire le migliori prestazioni possibili su console.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che PS5 è disponibile in sconto di 100 euro su tutti i principali retailer online, da adesso e fino al 24 luglio. E probabilmente è anche grazie a questi sconti che è tornata a essere la console più venduta in Europa.

Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno annunci per nuovi modelli di console, come la misteriosa PS5 Slim: secondo alcuni insider, il reveal potrebbe essere vicino.