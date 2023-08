PS5, c'è una possibile data per il lancio del cloud gaming

Il cloud gaming e la possibilità di giocare in streaming sono inevitabilmente tra le possibilità future del mondo dei videogiochi, e anche Sony lo sta sperimentando con PS5 in un processo che ha una possibilite conclusione.

Lo farà attraverso PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) dopo il rinnovo con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Nell'occasione dell'anniversario del rinnovo del servizio, Sony ha annunciato l'idea di lavorare attivamente ad un servizio di cloud gaming che sarà incluso all'interno di PlayStation Plus.

E mentre in questi giorni stanno arrivando le prime adesioni ai test da parte degli utenti, si avvicina anche una finestra di lancio per il servizio.

All'inizio di questa settimana, Sony ha aperto le porte alla fase di test del cloud streaming di PS5 invitando alcuni abbonati a PlayStation Plus Premium a testare la funzione. I primi rapporti hanno rivelato che lo streaming 4K è già supportato, rendendolo un miglioramento della qualità dello streaming rispetto a XCloud di Microsoft, che attualmente è limitato allo streaming FullHD (1080p).

Come riporta Wccftech, sembra che Sony abbia intenzione di lanciare la funzionalità al pubblico entro l'anno fiscale, quindi entro la fine di marzo 2024.

Sembra una finestra plausibile anche immaginando l'uscita di PlayStation Q, la discussa periferica portatile che si accoppierebbe perfettamente al servizio di streaming.

Di recente sono emerse anche delle foto della console, che sembrano anche molto credibili. PlayStation Q è un hardware molto meno performante di quanto si potesse ipotizzare e, in attesa di conferme e reveal definitivi, non ci resta che immaginare come possa funzionare anche in relazione al could di PS5.

In queste ore sono arrivati anche gli aggiornamenti finanziari riguardanti le performance di PS5. La situazione è generalmente rosea, ma il digitale ha subito qualche inciampo negli ultimi mesi della console Sony.