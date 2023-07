PlayStation Q, nuove foto della console trapelano online

PlayStation Q è stato uno dei grandi annunci durante l'ultimo Showcase della casa nipponica, e da quel momento sono iniziate ad emergere (poche) informazioni a riguardo. Si tratta di un nuovo hardware che andrà ad accompagnare la nuova generazione di dispositivi di Sony, a metà tra una portatile e un dispositivo per il remote play..

L'introduzione di questo nuovo hardware amplierà l'offerta di PlayStation 5 (disponibile su Amazon) nei prossimi mesi.

C'è giusto una data di uscita, solo teorica per ora, non ancora confermata da Sony nei vari annunci delle ultime settimane.

E mentre alcuni report svelano addirittura dei possibili problemi di batteria, poche ore fa sono emerse online delle presunte prime foto della console.

C'è infatti molta curiosità nel capire prima di tutto come sarà fatta fisicamente PlayStation Q, quali saranno le sue caratteristiche tecniche e banalmente come sarà costruita.

Niente di tutto questo è stato svelato ad oggi da PlayStation, mentre alcune foto apparse su Resetera ci danno una possibile prima idea della sua struttura.

«È un tablet Android con un controller collegato», dichiara l'utente che ha postato le foto.

Effettivamente, guardando soprattutto la seconda foto, PlayStation Q sembra essere una console davvero povera a livello hardware, giusto un mirror per giocare in Remote Play. Anche il software, immortalato nelle foto, è effettivamente un sistema operativo Android in tutto e per tutto.

In attesa di avere una conferma ufficiale, ribadiamo che queste foto sono per ora da prendere con le pinze.

Ma questo non significa che non sappiamo realmente nulla sulla console. Abbiamo infatti raccolto tutte le informazioni emerse su PlayStation Q e raccolte in un comodo articolo: lo potete trovare qui.

Per quanto riguarda il prezzo curiosamente è stato svelato addirittura da Xbox di recente in una delle tante note dell'acquisizione di Activision-Blizzard.