PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i primi 8 giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti per il mese di giugno, per un'occasione molto speciale.

È passato un anno, infatti, da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Advertisement

Se non ricordate bene come funzionano i nuovi tier, e non sarebbe strano vista la confusione generale, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

Tra le certezze c'è quella dei giochi gratis ogni mese, con il tier Essentials, che anche a giugno hanno dato ai giocatori nuovi giochi gratis.

Ma è stato integrato anche il catalogo giochi gratis, disponibili per PlayStation Plus Extra e Premium che, proprio oggi, si aggiorna con 8 giochi gratis.

Ecco i giochi che saranno disponibili dalla prossima settimana:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Come sempre c'è una lista di giochi molto varia, tra piccole gemme e grandi classici, compresi tripla A molto importanti.

Inoltre c'è la possibilità di usufruire di una Game Trial, una prova gratuita, di WWE2K23 per PlayStation 4 a partire dal 20 giugno.

La lista dei nuovi giochi gratis del catalogo è accompagnata anche da una serie di iniziative per l'anniversario, che PlayStation ha svelato come sempre nel suo Blog.

Per recuperare tutti i giochi gratis di ogni lista, tenete sotto mano la nostra guida ai cataloghi dei giochi gratis di ogni tier di abbonamento.