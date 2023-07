PS5 a un prezzo imbattibile! Approfittane ora!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, ha lanciato oggi una promozione eccezionale sulla console PS5 in versione standard, ovvero dotata di lettore Blu Ray, che potete portarvi a casa a soli 449€, rispetto ai precedenti 548,99€, con uno sconto del 18,21% e un risparmio reale di quasi 100€.

La PS5 ha portato un'ondata di innovazioni notevoli che hanno trasformato l'esperienza di gioco, rendendola più avvincente e stimolante. Un elemento che salta subito all'occhio è l'introduzione di un'unità a stato solido (SSD) di ultima generazione, che ha cambiato il modo in cui i giocatori si immergono nei titoli, eliminando o limitando in modo significativo i tempi di caricamento, e consentendo transizioni quasi istantanee tra diverse azioni.

Altro elemento chiave della PS5 è il Tempest Engine, un motore audio di nuova concezione destinato a offrire un'esperienza audio senza eguali. Questo sistema audio 3D di ultima generazione consente ai giocatori di cogliere ogni sfumatura sonora con una precisione eccezionale. Che si tratti del sussurro delle foglie nel vento, del ronzio di un insetto o del boato di un'esplosione, ogni suono aiuta a plasmare un ambiente di gioco più realistico e coinvolgente.

La PS5 si distingue anche per il suo nuovo controller, il DualSense, che arricchisce ancora di più l'esperienza di gioco con una serie di caratteristiche innovative. Il DualSense offre un feedback tattile avanzato, consentendo ai giocatori di sentire una vasta gamma di sensazioni a livello fisico. Con i suoi grilletti adattivi, i giocatori possono vivere un'ampia gamma di effetti tattili, come la tensione di un arco che viene tirato o la variazione di consistenza tra diversi terreni.

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Oltre alla console PS5 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori giochi per PS5.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.