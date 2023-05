PS5 a soli 509€ su Amazon! Risparmi 40€!

Anche oggi, giovedì 11 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la console Sony Playstation 5 in edizione standard, ovvero dotata di Blu Ray, che attualmente potete portarvi a casa a soli 509€, rispetto agli usuali 549,99€ di listino, con uno sconto del 7% e un risparmio reale di 40€.

Sony PS5 si distingue per una serie di caratteristiche innovative che la rendono una delle console più avanzate sul mercato al momento. PS5 ha un design futuristico, con una struttura in plastica bianca che avvolge un nucleo centrale nero, dando alla console un aspetto elegante e moderno.

Tra le innovazioni introdotte dalla PS5, una delle caratteristiche più rilevanti è l'SSD, che consente di eliminare o ridurre significativamente i tempi di caricamento dei giochi. Inoltre, Sony ha posto particolare enfasi sul Tempest Engine, che assicura un'esperienza audio di ultima generazione, immersiva e avvincente. Questo motore audio permette ai giocatori di percepire ogni singolo suono del gioco con maggiore precisione, favorendo una totale immersione nelle partite.

Infine, la PS5 introduce un nuovo controller, il DualSense, che offre feedback aptico e trigger adattivi per un'esperienza di gioco più coinvolgente. Con un microfono integrato e un altoparlante, il DualSense rappresenta una rivoluzione rispetto al precedente DualShock 4.

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.