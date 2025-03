PS3 non vuole dirci addio: nuovo aggiornamento dopo più di un anno

Sony ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan rilasciando un nuovo firmware per PS3: la storica terza generazione di console PlayStation si aggiorna ancora, con la prima patch del 2025.

Sebbene ormai siamo nel pieno dell'era di PlayStation 5, Sony non si è ancora dimenticata di una delle sue console più importanti, implementando una nuova patch di sicurezza.

L'ultimo aggiornamento rilasciato per PS3 risale alla fine di febbraio 2024, il che significa che la console torna ad aggiornarsi dopo più di un anno: com'era facile immaginarsi, non verrà implementata alcun tipo di novità vera e propria.

Come segnalato da Twisted Voxel, il firmware 4.92 fa infatti riferimento soltanto a miglioramenti per le prestazioni di sistema, ma il sito ufficiale di PlayStation ci anticipa anche una novità significativa che interesserà chi utilizza ancora la console come lettore Blu-Ray.

«Tieni presente che per riprodurre i dischi Blu-ray, il sistema PS3 necessita di una chiave di codifica del lettore Blu-ray rinnovata. Aggiorna il software di sistema di PS3 alla versione più recente per rinnovare la chiave di codifica del lettore Blu-ray»

L'aggiornamento è stato rilasciato proprio pochi istanti fa: se fate parte di quella fascia di giocatori che si diverte ancora a utilizzare PS3 non solo per i videogiochi, ma anche per vedere i film in Blu-ray, non posso che consigliarvi di aggiornare il firmware il prima possibile.

Per installare l'aggiornamento sarà necessario avere a disposizione almeno 200MB di spazio libero: potete scaricarlo direttamente sull'hard drive della console oppure su un dispositivo di archiviazione sul vostro PC.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere novità nascoste dell'ultima ora, anche se, data l'età ormai avanzata della console, non vi nascondo che nutro fortissimi dubbi al riguardo.

