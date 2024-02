PS3 vive ancora: nuovo aggiornamento disponibile da ora

Sembra che PS3 non abbia ancora intenzione di lasciare definitivamente posto ai suoi successori: Sony ha infatti rilasciato proprio nelle scorse ore un nuovo aggiornamento a sorpresa per la sua storica terza home console.

Sebbene siano ormai stati superati 3 anni dal lancio iniziale di PS5 (la trovate in offerta su Amazon), ci sono ancora molti utenti che continuano a sfruttare pienamente la loro PlayStation 3.

Advertisement

Un dato di cui evidentemente sembra essere consapevole anche la stessa Sony, seppur la console sia ormai fuori produzione da quasi 8 anni: da questo momento è disponibile la patch 4.91 per la console.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, che potete consultare al seguente indirizzo, sarà necessario avere a disposizione almeno 200MB di spazio libero prima di procedere al download.

Il changelog segnala che l'aggiornamento permetterà di accedere a «funzionalità aggiuntive, prestazioni ottimizzate e maggiore sicurezza»: sembra dunque essere una consueta patch di manutenzione, salvo per un piccolo fondamentale dettaglio segnalato da Sony stessa.

L'ultima patch per PS3 permette infatti di rinnovare la chiave di codifica del lettore Blu-ray, fondamentale per poter leggere tutti i dischi più recenti: in altre parole, grazie a questo aggiornamento potrete utilizzare la vostra console anche per vedere film di ultima uscita.

Una patch fondamentale dunque per chiunque voglia trasformare la propria PS3 come un lettore di dischi Blu-ray alternativo, oltre che ovviamente per continuare a giocare i vostri giochi preferiti.

Al momento non è chiaro se siano state aggiunte ulteriori feature nascoste, cosa decisamente improbabile data l'età avanzata della console, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine se dovessimo scoprire ulteriori novità.

Un aspetto curioso è che questo aggiornamento è stato rilasciato quasi esattamente un anno dopo l'ultima patch: chissà che anche nel 2025 Sony non decida di rilasciare un altro update a sorpresa a fine febbraio.

Nel frattempo, pare che l'azienda si stia preparando anche al potenziale lancio di PS5 Pro, almeno stando alle ultime indiscrezioni emerse sul web.

Ma sono anche emerse delle pessime notizie per gli sviluppatori: proprio nelle scorse ore è stato confermato il licenziamento di ben 900 dipendenti, oltre alla chiusura di London Studio.