Da oggi potete plasmare il futuro di PlayStation

Se siete dei fedeli araldi di PlayStation ora avrete l'occasione di dimostrare il vostro amore per l'azienda nipponica, grazie al probramma beta di PlayStation appena annunciato.

Sony ha svelato la nuova iniziativa attraverso il PlayStation Blog, delineando i dettagli che vi porteranno a plasmare il futuro di PlayStation con le vostre mani.

Il programma beta di PlayStation permetterà ai giocatori di partecipare in modo più semplice e organizzato ai test beta di giochi e funzionalità legate all’ecosistema PlayStation. Si tratta di un sistema centralizzato che consente agli utenti di registrarsi una sola volta per segnalare il proprio interesse a partecipare ai vari test, senza dover fare domanda separatamente per ogni nuova beta.

Attraverso questo programma, i partecipanti potranno accedere a versioni beta di giochi per PlayStation 5 e PC, testare le nuove funzionalità della console PS5, provare in anteprima le novità dell’app PlayStation e persino dare un’occhiata a nuove funzionalità dell’esperienza utente sul sito web di PlayStation.

Come si fa a partecipare al programma beta di PlayStation? Ci sono alcuni requisiti da rispettare:

Un account PlayStation Network valido, con un indirizzo e-mail aggiornato e senza restrizioni o violazioni

La residenza in una regione supportata dal programma beta

Il raggiungimento dell’età minima legale prevista nella propria regione

L’adesione al programma è completamente gratuita. Gli utenti possono iscriversi sin da ora a questo indirizzo, anche se la pagina potrebbe non essere ancora disponibile in alcune aree (abbiate pazienza, arriverà anche da noi).

Una volta iscritti, i giocatori potrebbero ricevere un invito per una specifica beta, ma la registrazione non garantisce automaticamente l’accesso a tutti i test. Sony ha specificato che la disponibilità dei posti sarà limitata e che verrà data priorità a determinati utenti in base ai requisiti di ogni test.

