PS1 portatile è un sogno, ma qualcuno l'ha creata

La prima PlayStation è una delle console più amate di sempre, tanto che ora un fan l'ha resa letteralmente portatile.

la PS1 ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Del resto, i classici PS1 sono sempre ben accetti nel catalogo di PlayStation Plus, il che è tutto dire.

Ora, come riportato anche da VGC, un modder ha trasformato la propria PS1 in una console portatile funzionante.

Tale "YveltalGriffin", con sede in Florida, ha condiviso la sua creazione su BitBuilt, un forum per chi ama creare nuove cose da vecchie console.

La console portatile, che YveltalGriffin ha chiamato PS Hanami, è stata realizzata con l'hardware originale della PlayStation, anziché con un'emulazione.

Descrivendola come «un portatile della vecchia scuola con un sacco di colla a caldo», YveltalGriffin afferma che la PS1 tascabile è lunga circa 7 pollici e ha una batteria integrata che funziona per circa 2,5 ore con una singola carica.

Per inserire l'hardware di PS1 in un dispositivo così piccolo, è stata presa una scheda madre originale, tagliata a metà, piegata "come un libro" e ricablata.

Poiché naturalmente non è più in grado di far girare i CD, il modder ha anche sostituito il lettore di dischi con un emulatore di unità ottiche (ODE) chiamato Xstation, che consente di far girare le immagini dei dischi PlayStation da una scheda SD.

La console integra anche un controller DualShock, ma solo per la funzionalità rumble: non ci sono stick analogici, il che significa che una manciata di giochi come Ape Escape non funzioneranno.

Nonostante l'impressionante risultato tecnico, YveltalGriffin sottolinea che ci sono vari problemi.

La PS Hanami non ha infatti controlli del volume, il suo pulsante di accensione è "pignolo" e può spegnere l'unità se sfiorato, e non ha dissipatori di calore, per cui «diventa bello tosto dopo un po'». Ad ogni modo, complimenti vivissimi per il risultato finale.

