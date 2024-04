L'ennesimo emulatore di Switch si aggiorna ancora (finché durerà)

Nintendo Switch e gli emulatori hanno un rapporto decisamente complicato, soprattutto quando capita che le ultime build dei software si aggiornano con caparbietà inserendo nuove funzionalità.

Dopo la bagarre tra Nintendo e l'emulatore Yuzu, che ha tenuto banco per un po' dopo la diatriba legale che ha portato lo staff dell'emulatore a tirare le virtuali serrande, non è che siano spariti i software di emulazione, anzi.

Ne nacque uno direttamente dalle "ceneri" di Yuzu ma, allo stesso modo, non durò moltissimo prima di entrare nelle mire di Nintendo e del suo team di legali, che si sono adoperati per toglierlo di mezzo allo stesso modo.

E non è ancora finita qui, ovviamente, perché gli altri emulatori continuano a proliferare e ad aggiornarsi (tramite Wccftech).

Uno dei tanti progetti di emulazione che arrivano dall'ecatombe degli emulatori già citati è Sudachi che, di recente, si è aggiornato permettendo anche di supportare il menu principale di Nintendo Switch.

L'ultima build dell'emulatore introduce il supporto per il menu home della console, tramite QLaunch. Con l'aggiornamento viene inserito anche il supporto per il firmware 18.0.0, consentendo all'emulatore di eseguire i giochi più recenti che richiedono questa versione del firmware.

Vedremo se il lavoro degli sviluppatori avrà un seguito oppure se, come nei casi degli altri emulatori, alla fine anche in questo caso la Grande N finirà per fare terra bruciata intorno al software di turno. Anche se, bisogna dirlo, ne arrivano così tanti che sarà difficile (se non impossibile) per Nintendo riuscire a mettere davvero una pezza definitiva al fenomeno dell'emulazione sconsiderata.

Nel frattempo Apple ha preso una decisione molto diversa da quella tipica di Nintendo, tornando a rendere legali addirittura i software di emulazione ma con una grande discriminante.

