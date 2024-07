Neva è davvero la nuova perla dagli autori di GRIS

Se già la potenza immaginifica di GRIS era bastata da sola per convogliare così bene dolore e perdita in una poesia leggiadra e solenne, figuriamoci dopo sei anni quale bagaglio di esperienza ha acquisito Nomada Studio per giochi di questo genere.

Giocare a Neva mi ha trasmesso sensazioni simili a quell'opera, ma mi ha anche ricordato – sebbene solo a tratti – alcuni momenti specifici di ICO e Shadow of Darkness.

Pur restando un platform con puzzle ambientali, Neva ha nell'unione dei due protagonisti la sua maggiore peculiarità, con la protagonista Alba che deve sfuggire alle minacce del luogo in cui si trova mentre bada e si porta appresso un cucciolo di lupo con delle strane corna.

Neva, un mondo fatato e minacciato dall'oscurità

La breve prova ha mostrato un mondo dalle atmosfere incredibilmente dolci, quasi fatate.

Gli ambienti sono bucolici e agresti, incontaminati e selvaggi, ordinatamente dominati dalla natura e da una grande calma, mentre distese a perdita d'occhio inframmezzano scenari con vegetazione più fitta e piattaforme di origine quasi collinare.

In questa meraviglia esaltata dalle toccanti musiche di Berlinist, che abbiamo già conosciuto in GRIS, è emotivamente coinvolgente muoversi tra le immacolate e verdi lande mentre vi viene la pelle d'oca e vi si smuove qualcosa dentro, con archi e note di pianoforte delicate come ideale tappeto sonoro.

Non osiamo immaginare i risvolti drammatici di Neva, ma siamo sicuri che arriveranno ben presto, travolgendo il giocatore come probabilmente non si aspetta.

Quelle lande dalla natura lussureggiante sono minacciate da un'oscurità che sta provando a prendere il sopravvento, facendo rinsecchire tutto e sostituendo la bellezza con rami e radici secche, nere e aguzze.

Il rapporto tra la ragazza e il cucciolo di lupo è un legame indissolubile che si rafforza passo dopo passo, mentre, quando con passi incerti e claudicanti si aggirava lungo le ali silenziose del castello.

Anche il vostro amico a quattro zampe incespica, talvolta cade giù e ha bisogno di essere rassicurato con delle carezze. Altre volte è esitante, quando deve spiccare un balzo tra una piattaforma e l'altra, mentre sotto di sé si aprono profondi baratri. Ed è allora che potrete richiamarlo a voi incitandolo, battendo un paio di volte le mani e piegandovi verso di lui, come a offrirgli la sicurezza di cui ha bisogno.

Talvolta dovrete tirarlo su dalle zampe mentre annaspa dal bordo di un precipizio, altre volte dovrete reclamare la vostra presenza per distrarlo da un turbinio di farfalle che svolazza tra roseti e fioriture primaverili, o mentre si ciba di succosi frutti dai colori variopinti. Tutto questo, con un solo tasto, o se preferite, con l'unica volontà di tenerlo sempre vicino a voi per proteggerlo.

E quel momento arriverà molto presto, perché quelle lande dalla natura lussureggiante sono minacciate da un'oscurità che sta provando a prendere il sopravvento, facendo rinsecchire tutto e sostituendo la bellezza con rami e radici secche, nere e aguzze, mentre esseri neri come la pece e dalle zampe sottili come quelle di un ragno vengono fuori dal terreno per eliminarvi per sempre.

Semplice e immediato

La protagonista di Neva brandisce una spada tramite cui può combattere e difendere il suo fido alleato. Non ci sono combo o colpi o combinazioni particolarmente articolate.

Semplicemente, dovrete colpire i nemici e solo con affondi andati a segno più di una volta potrete recuperare la salute; oppure, una volta aver raggiunto dei luminosi checkpoint che ripristinano del tutto i vostri punti vita segnalati con dei delicati fiori bianchi.

Alba non può correre nella maniera canonica, ma può effettuare degli scatti in avanti. Questi saranno fondamentali nelle fasi platform, e una corretta combinazione di doppi salti, dash e prolungamenti arei con colpi di lama può aiutarvi a raggiungere le zone più elevate. A terra, lo scatto funziona invece come se fosse una schivata.

In quest'ultimo caso, vista la tendenza di Neva di frapporre tra voi e la prossima area diversi rami molesti, risulta vitale riuscire a districarsi nella maniera corretta, combinando schivate, attacchi, salti e tutto ciò che vi serve per ripulire le zone.

Alcune di esse vi mettono davanti degli stuzzicanti puzzle ambientali che richiedono di far fuori diverse creature per liberare il piccolo lupo dal giogo delle fronde nere che gli si abbarbicano attorno. In altri casi ancora, le eliminazioni hanno un particolare ordine da seguire, se non si vuole andare incontro a morte certa.

Nonostante ci sia un selettore di difficoltà che vi lascia scegliere l'avventura per com'è stata pensata o in modalità storia (senza dunque dover badare a nulla, se non a finire il gioco senza problemi), Neva appare piuttosto abbordabile e non sembra poter rappresentare chissà quale sfida.

Persino i boss sono piuttosto semplici da sconfiggere, con delle schivate tattiche da usare quando il colpo dell'avversario sta per infrangervi sul vostro fragile corpo muliebre e altre piccole accortezze che non tengono conto di ristrette finestre temporali per poter eseguire al meglio attacchi o manovre evasive.

Probabilmente avanzando qualcosa cambierà in termini di complessità, così come la mole del cucciolo che crescerà in dimensioni. Tuttavia, al momento e per quanto visto in questa demo, Neva punta tutto su ben altre caratteristiche, configurandosi come un titolo dalla grande carica emotiva e dai messaggi ambientalisti, oltre a una serie di sottotesti che già si intuiscono ma che non vediamo l'ora di scoprire del tutto.

Neva appare come un titolo ben progettato, e già s'intuisce come alcuni puzzle ambientali possano cambiare forme e geometrie degli ambienti a seconda del bisogno, come quando suonando dei gong si invertono i sensi di scalinate e strutture, spingendo il giocatore a pensare a come raggiungere la prossima area senza mai frustrarlo o metterlo di fronte a enigmi particolarmente complessi.

La prova di Neva non era particolarmente lunga, e si completava in poco più di una mezz'oretta che ha comunque già messo in bella mostra buona parte degli elementi fondanti dell'opera. Se il gioco finale sarà bello anche solo la metà di quanto visto finora, gli autori di GRIS avranno allora tutte le possibilità per centrare nuovamente il bersaglio.