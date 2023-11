Prime Gaming, disponibili i nuovi giochi gratis di novembre

Questa volta non c'è stato alcun intoppo o rallentamento per la distribuzione dei nuovi giochi gratis di Prime Gaming: da questo momento, potete infatti aggiungere alla vostra collezione ben 2 nuovi omaggi, previsti per il mese di novembre 2023.

Ricordiamo che l'iniziativa è disponibile grazie all'apposito servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) ed è un bonus aggiuntivo pensato per i giocatori, con tanti contenuti di gioco e titoli scaricabili ogni mese su cadenza settimanale.

La line-up di novembre è iniziata con Rage 2 ma, come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, era emerso qualche problema di troppo dell'ultimo secondo, risolto solamente nelle scorse giornate.

Fortunatamente, non è emerso nessun problema per i nuovi titoli settimanali, dunque potete già iniziare a scaricare da adesso Centipede: Recharged e Evan's Remains, rispettivamente disponibili tramite Epic Games Store e la Amazon Games App.

Centipede: Recharged non è altro che una reinvenzione del grande classico arcade in cui bisognava sparare agli insetti, con nuove sfide creative, un campo visivo 16:9 e una colonna sonora originale, oltre a nuovi potenziamenti.

Evan's Remains è invece un'avventura puzzle-thriller in cui dovrete risolvere diversi enigmi per risolvere il mistero di un geniale ragazzo sparito da diversi anni: una produzione che metterà dunque alla prova il vostro ingegno.

Se siete iscritti all'apposito servizio in abbonamento di casa Amazon, Prime Gaming vi offrirà entrambi questi giochi totalmente gratis e senza alcun costo aggiuntivo: una volta aggiunti alle vostre collezioni, resteranno vostri per sempre.

Per poterli riscattare, non dovete fare altro che dirigervi ai seguenti link e seguire le poche e semplici istruzioni su schermo:

Avete circa 33 giorni di tempo per poter approfittare di queste promozioni: dopo il 13 dicembre 2023 non sarà infatti più possibile aggiungerli alle vostre collezioni.

E se avete ancora voglia di giochi gratis, vi ricordiamo che è disponibile anche il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store.