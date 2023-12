Prime Gaming, il nuovo gioco gratis è un big di Bethesda

Anche questo venerdì, Prime Gaming vi offre la possibilità di festeggiare il weekend con un nuovo grande gioco gratis, forse uno dei più importanti offerti negli ultimi mesi.

Ricordiamo che gli utenti iscritti al servizio di abbonamento di Amazon (qui trovate tutti i dettagli) possono accedere anche a una line-up in continuo aggiornamento di titoli gratuiti, che dovranno però essere riscattati dagli utenti nei tempi prestabiliti.

E con oggi hanno ufficialmente inizio i giveaway del mese di dicembre, con Prime Gaming che ha deciso di cominciare col botto: il primo gioco gratis del mese è infatti Deathloop, una grande avventura sparatutto sviluppata da Arkane Lyon e pubblicata da Bethesda.

In questa produzione interpreterete i panni di Colt, uno dei due assassini rimasti intrappolati in un loop temporale e condannati a vivere per sempre lo stesso identico giorno: dovrete adattare continuamente la vostra strategia e cercare di uccidere 8 bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Una produzione coraggiosa, ambiziosa e anche ben riuscita, che abbiamo anche premiato in occasione della nostra recensione e che, da oggi, potete provare interamente gratis senza alcun costo aggiuntivo.

L'unico requisito necessario, oltre ad essere iscritti ad Amazon Prime, è avere un account su Epic Games Store, piattaforma su cui sarà riscattato Deathloop: non è necessario fare alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo essere iscritti sull'apposito store.

Basterà poi procedere alla seguente pagina ufficiale di Prime Gaming, effettuare il login con un account iscritto al servizio in abbonamento e seguire le poche e semplici istruzioni per collegare gli account Amazon ed Epic Games Store.

In pochi istanti, se avrete eseguito correttamente la procedura, potrete scaricare Deathloop sul vostro PC: questo gioco resterà gratis per sempre dal momento in cui aderirete ufficialmente all'iniziativa.

Come sempre, il nostro consiglio è quello di affrettarvi: Deathloop resterà disponibile per il riscatto per altri 33 giorni da adesso, ovvero fino al 10 gennaio 2024.

Vi ricordiamo che anche il prossimo weekend sono previsti tanti altri omaggi: Amazon regalerà ai suoi abbonati ben 3 nuovi giochi.

Restando in tema di novità, Arkane ha annunciato ai The Game Awards il suo prossimo gioco, basato su uno dei più noti e affascinanti personaggi di casa Marvel.