Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis di maggio: ecco Tomb Raider e Star Wars!

Prime Gaming ha appena reso disponibili i primi 2 giochi gratis della line-up di maggio 2024: un mese che inizia sicuramente con il botto per gli utenti, con due omaggi davvero molto interessanti.

Ricordiamo che l'iniziativa è valida per tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento Amazon Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon): i giocatori possono accedere infatti a un costante catalogo di giochi mensili, distribuiti però su cadenza settimanale.

Come anticipavamo in precedenza, i primi titoli gratuiti del mese sono davvero intriganti: da questo momento potete già scaricare senza costi aggiuntivi Tomb Raider: Game of the Year Edition e LEGO Star Wars III: The Clone Wars.

L'edizione GOTY di Tomb Raider è la versione che include tutti i contenuti scaricabili precedentemente rilasciati dopo il lancio del primo capitolo della nuova trilogia dedicata a Lara Croft: in questo action adventure vi troverete a interpretare la celebre avventuriera alle prime armi, costretta a doversi spingere oltre i limiti della resistenza umana per sopravvivere e scoprire la storia oscura di un'isola dimenticata.

LEGO Star Wars III: The Clone Wars è invece un adattamento a mattoncini dell'omonima serie animata di Guerre Stellari, con il tipico umorismo che i fan di questi videogiochi hanno imparato ad amare.

Questo è anche il primo episodio della saga a proporre battaglie contro boss giganti, ma verranno proposti anche i tipici rompicapi e anche le esplorazioni spaziali con le vostre navi preferite.

Entrambi i nuovi giochi gratis sono riscattabili tramite la piattaforma GOG.com, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo: dovrete semplicemente seguire le relative istruzioni per aggiungere i vostri omaggi all'account.

Potete procedere con il riscatto direttamente attraverso le relative pagine ufficiali, che vi allegheremo qui di seguito:

In entrambi i casi, avrete come di consueto ben 33 giorni di tempo per procedere al riscatto, ovvero fino al 5 giugno 2024.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento al prossimo weekend, quando gli omaggi gratuiti di Prime Gaming diventeranno addirittura 4.

