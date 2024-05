Prime Gaming, ecco i giochi gratis di maggio 2024

Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di maggio 2024, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

Del resto, già lo scorso mese di aprile non ci era parso per niente male, quindi bene che si continui su questa linea.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo, aggiornata con le rispettive date italiane (via ResetEra):

Prime Gaming: giochi gratis maggio 2024

2 maggio

Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Code]

LEGO STAR WARS III: The Clone Wars [GOG Code]

9 maggio

Dark City: International Intrigue [Amazon Games App]

Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code]

Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

Electrician Simulator [Epic Games Store]

16 maggio

100 Doors Games: Escape from School [Legacy Games Code]

The Forgotten City [Amazon Games App]

23 maggio

Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App]

Durante tutto il mese di aprile 2024 saranno dunque disponibili 9 giochi gratis da riscattare: ogni settimana potremo riscattare almeno 1 titolo, con l'unica eccezione del giorno 9 maggio che ne proporrà addirittura 4.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

