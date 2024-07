Prime Gaming, disponibili i primi 3 giochi gratis di luglio

Eccezionalmente di giovedì, Prime Gaming ha deciso di offrire già da adesso i nuovi giochi gratis riscattabili dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon.

Come i fan ormai sapranno, gli omaggi mensili vengono distribuiti su cadenza settimanale ogni fine settimana: gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono dunque collegarsi ogni venerdì mattina sapendo che ad aspettarli ci sono nuovi omaggi.

Questa settimana, come era già stato anticipato dalla stessa compagnia, Prime Gaming ha però deciso di offrire i suoi primi 3 giochi gratis di luglio da questo giovedì: si tratta di Hitman: Absolution, Call of Juarez: Bound in Blood e Wall World.

Hitman Absolution è probabilmente la produzione più interessante di questa settimana: il quinto capitolo della serie viene ancora oggi considerato come uno dei migliori giochi stealth mai realizzati e non può dunque mancare nella collezione virtuale di ogni appassionato.

In questa produzione curata da IO Interactive interpreterete ancora una volta l'efficiente e letale Agente 47, alla ricerca di una redenzione dopo essere stato tradito dalla sua Agenzia.

Call of Juarez Bound in Blood è un altro titolo da non sottovalutare, soprattutto se siete amanti delle ambientazioni western: questo sparatutto in prima persona vi permetterà di impersonare i fratelli McCall, ognuno dei quali possiede uno stile di combattimento molto diverso, che sia dalla lunga distanza o ravvicinata.

Infine, Wall World è un rogue-lite minerario che include elementi da tower defense: dovrete usare la vostra base mobile per combattere ondate di mostri aggressivi, esplorando allo stesso tempo diversi biomi e miniere generate proceduralmente... il tutto scavando, ovviamente.

Hitman Absolution e Call of Juarez Bound in Blood sono riscattabili tramite la piattaforma GOG, mentre Wall World sarà disponibile tramite l'apposita Amazon Games App: potete procedere al riscatto tramite i seguenti link ufficiali.

Call of Juarez: Bound in Blood resterà disponibile per il riscatto fino al 6 agosto, mentre Wall World potrà essere riscattato entro l'1 ottobre.

Per Hitman Absolution, purtroppo, i tempi di riscatto sono notevolmente più brevi: avete tempo fino al 10 luglio per riscattarlo, ovvero meno di una settimana. Vi consigliamo, dunque, di approfittare subito dell'offerta.

Vi ricordiamo che Prime Gaming ha già confermato tante sorprese in arrivo per il Prime Day, ma anche l'arrivo di altri 6 giochi gratis a luglio: tra questi ci sarà anche il primo capitolo di Baldur's Gate.

Dato che vi servirà comunque un account su GOG per riscattare 2 dei nuovi giochi gratis settimanali, cogliamo l'occasione per ricordarvi di aggiungere al vostro account anche il nuovo omaggio fantasy dello store.