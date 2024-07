GOG, il nuovo gioco gratis è un fantasy

Sappiamo bene che è bello giocare senza spendere un euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sicuramente l'occasione giusta per approfittarne.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha spesso abituati a iniziative di questo genere.

Ormai diverse settimane fa GOG aveva offerto un altro titolo gratis, un horror psicologico davvero unico nel suo genere.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, da oggi GOG vi offre gratis The First Templar – Special Edition.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare da ora, gratuitamente:

The First Templar segue la storia di due personaggi principali: un templare francese e la sua compagna, una nobildonna che è stata proclamata eretica. Prendendo il controllo di questi due improbabili alleati, il giocatore deve scoprire i misteri che si celano dietro l'Ordine dei Templari, giocare un ruolo in una grande cospirazione e scoprire il segreto del Santo Graal. Gli eroi dovranno affrontare avversari potenti in ogni occasione, tra cui Sacracen, il re Filippo IV di Francia e l'Inquisizione. The First Templar prevede sia una modalità per giocatore singolo che una modalità cooperativa. Quando si gioca in solitaria, il giocatore può passare da un personaggio all'altro, lasciando il controllo del secondo eroe all'IA del gioco. In qualsiasi momento un secondo giocatore può unirsi e prendere il controllo dell'eroe controllato dall'IA.

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare qui e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, The First Templar – Special Edition sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Tuttavia non avete molto tempo, perché l'offerta sarà valida solo per un paio di giorni a partire da ora

A proposito di giochi gratuiti, non dimenticate quello che è arrivato la scorsa settimana tramite Epic Games Store: lo trovate qui.