Prime Gaming, ecco i primi giochi gratis di luglio 2024

Con qualche giornata di anticipo rispetto alle previsioni, Amazon ha deciso di svelare in anteprima i giochi gratis offerti nelle prime settimane di luglio 2024 su Prime Gaming, oltre a confermare che saranno disponibili ulteriori omaggi per l'ultimo weekend di giugno.

Già la scorsa settimana erano infatti arrivati a sorpresa ben 4 giochi gratis, che potete ancora riscattare e che non vennero precedentemente annunciati dalla piattaforma: ora invece sappiamo tutti i giochi gratis che potremo riscattare da questo weekend fino al 12 luglio.

Ricordiamo infatti come sempre che i giochi gratis di Prime Gaming sono distribuiti su cadenza settimanale ogni mese, ovviamente riservati per tutti coloro che sono iscritti al servizio in abbonamento della piattaforma e-commerce (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Di seguito troverete dunque la lista completa con tutti i giochi gratis già annunciati da Amazon Prime Gaming per fine giugno e inizio luglio 2024:

Prime Gaming: ultimi giochi gratis di giugno 2024

Forager [GOG] - 28 giugno

Card Shark [Epic Games Store] - 28 giugno

Heaven Dust 2 [Amazon Games App] - 28 giugno

Soulstice [Epic Games Store] - 28 giugno

Prime Gaming: giochi gratis di luglio 2024

Wall World [Amazon Games App] - 4 luglio

Hitman Absolution [GOG] - 4 luglio

Call of Juarez: Bound in Blood [GOG] - 4 luglio

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [Epic Games Store] - 12 luglio

Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords [Amazon Games App] - 12 luglio

Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store] - 12 luglio

Samurai Bringer [Amazon Games App] - 12 luglio

Le date che abbiamo inserito in questo elenco sono state tutte appositamente convertite con quelle corrispondenti italiane: ogni venerdì potrete dunque riscattare da 3 a 4 nuovi omaggi, in base alla settimana prescelta.

Ma queste non saranno le uniche novità di luglio: il blog ufficiale di Prime Gaming ci segnala infatti che saranno disponibili "altre offerte" durante i festeggiamenti del Prime Day, che si terrà tra il 16 e il 17 luglio.

Già durante lo scorso anno erano stati proposti giochi gratis imperdibili per festeggiare questa ricorrenza, dunque varrà sicuramente la pena di tenere d'occhio queste date sui nostri calendari.

Noi di SpazioGames.it ovviamente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi omaggi.