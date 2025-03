Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di marzo

Prime Gaming festeggia l'inizio della primavera con gli ultimi giochi gratis da riscattare su PC, anche se questo fine settimana c'è anche una gradita sorpresa per gli utenti Xbox.

Si conclude quindi la selezione di giochi gratis del mese di Prime Gaming, che come sempre vi consente di riscattare vari giochi gratuitamente su alcune piattaforme PC.

La selezione di questo mese è stata davvero interessante, e vi consigliamo di recuperare i giochi presenti nelle precedenti wave di pubblicazione di giochi gratis, prima che non siano più riscattabili.

Di seguito trovate come di consueto tutti i link diretti per procedere al riscatto: ovviamente dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime per poter aderire alla promozione.

Prime Gaming: giochi gratis del 27 marzo 2025

The Forgotten City (Amazon Games App)

Deus Ex: Invisible War (GOG Code)

Session: Skate Sim (Epic Games Store)

Let's Build A Zoo (Epic Games Store)

Gamedec - Definitive Edition (GOG Code)

The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)

Il mio consiglio è come sempre quello di riscattare tutti i nuovi giochi gratuiti il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene e avere il tempo di scaricarli in seguito: tutti i titoli resteranno infatti vostri per sempre, a patto di aggiungerli alle vostre collezioni in tempo.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.