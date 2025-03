Prime Gaming, ecco i giochi gratis di marzo 2025

Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di febbraio 2025, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo (tramite il blog ufficiale):

Prime Gaming: giochi gratis marzo 2025

Disponibili ora

Saints Row: The Third Remastered (GOG Code)

Mafia 2: Definitive Edition (GOG Code)

Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)

Dal 13 marzo

Wall World (Amazon Games App)

Syberia: The World Before (GOG Code)

Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App)

Dark Deity: Complete Edition (GOG Code)

Beholder 3 (Amazon Games App)

Dal 20 marzo

Wolfenstein: The Old Blood (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

Mutazione (GOG Code)

Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

Legacy of Kain: Defiance (GOG Code)

Mortal Shell (Epic Games Store)

Dal 27 marzo

The Forgotten City (Amazon Games App)

Deus Ex: Invisible War (GOG Code)

Session: Skate Sim (Epic Games Store)

Let's Build A Zoo (Epic Games Store)

Gamedec - Definitive Edition (GOG Code)

The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)

Durante tutto il mese di marzo 2025 saranno dunque disponibili ben 20 giochi gratis da riscattare.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.