Due giochi gratis misteriosi da ora su Epic Games Store

A partire da oggi, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 16:00, l'Epic Games Store offre gratuitamente due nuovi giochi misteriosi, ora svelati:

Questi titoli saranno disponibili per il download gratuito per una settimana, fino al 3 aprile 2025.

Il primo è Cat Quest, la cui descrizione recita «Il pluripremiato Action RPG. L'avventura felina ricca di bottini di Cat Quest è curata nei minimi dettagli, così come il suo combattimento e la magia, incredibilmente appaganti. Acclamato universalmente dalla critica, ti farà fare le fusa dalla gioia! Salta in una grande avventura alla ricerca del malvagio Drakoth e della tua sorellina rapita! Esplora l'immensa mappa del mondo di Felingard, mettiti alla prova nei dungeon per ottenere bottini epici e dai una zampa a un cast di personaggi pelosi in un turbine di missioni secondarie.»

Il secondo, invece, è Neko Ghost, Jump!, descritto come «passare tra prospettive di telecamera 2D e 3D sarà fondamentale per esplorare le terre di Nekoworld nel tentativo di salvare i tuoi amici e la tua famiglia dalle grinfie dei malvagi Pirati Spaziali Canini.»

Questa iniziativa fa parte del programma di Epic Games che offre giochi gratuiti settimanalmente sia su PC che su dispositivi mobili, ampliando le opportunità di gioco per gli utenti su diverse piattaforme, un po' come accade su Game Pass (che trovate su Amazon).

Come ottenere il gioco gratuitamente su Epic Games Store

