Prime Gaming, disponibili da ora gli ultimi giochi gratis di aprile

Da questo momento sono ufficialmente disponibili gli ultimi giochi gratis offerti da Amazon per il mese di aprile con la promozione Prime Gaming, valida per tutti gli utenti iscritti all'apposito abbonamento.

Grazie al servizio Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) potete infatti accedere a numerosi vantaggi, tra i quali la possibilità di riscattare nuovi giochi gratis su PC ogni settimana.

Advertisement

Advertisement

Con gli ultimi omaggi offerti proprio in queste ore si conclude ufficialmente la line-up di aprile: proprio come già accaduto la scorsa settimana, anche in questa occasione gli utenti potranno scaricare ben 4 giochi gratis.

La line-up mensile si conclude come di consueto con due classici SNK, Magician Lord e Sengoku, insieme a due ulteriori perle offerte da Prime Gaming, Grime e Looking for Aliens.

Tutti i giochi gratis riscattati saranno vostri per sempre, senza alcun ulteriore acquisto aggiuntivo: basterà semplicemente utilizzare l'apposita Amazon Games App, con l'unica eccezione di Looking for Aliens.

Quest'ultimo titolo sarà infatti offerto tramite Legacy Games, ma anche in questo caso non sarà necessario alcun acquisto: Prime Gaming vi fornirà semplicemente un codice e le apposite istruzioni per riscattarlo e iniziare a scaricare il vostro nuovo gioco gratis.

Potete accedere a tutti gli ultimi omaggi di aprile 2023 da questo momento dirigendovi semplicemente sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo: basterà fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" per poi selezionare il pulsante "Riscatta gioco" o "Riscatta" sui titoli che vi interessano.

Magician Lord e Sengoku resteranno disponibili fino alla fine del 2023, proprio come gli ulteriori titoli offerti da SNK, mentre per Grime e Looking for Aliens avrete circa 33 giorni di tempo per aggiungerli alla vostra collezione.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da scaricare su PC, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store, arrivati proprio nelle scorse ore.

Inoltre, cogliamo l'occasione per segnalarvi che gli sviluppatori di Bugsnax hanno reso disponibili ben 4 giochi gratis su Steam: non si tratta di giveaway a tempo, dato che sono stati distribuiti in forma gratuita per sempre.