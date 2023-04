Prime Gaming, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis per aprile

Anche questo venerdì sono arrivati puntualissimi i nuovi giochi gratis di Prime Gaming, offerti grazie al servizio in abbonamento di casa Amazon: da adesso gli utenti potranno riscattare comodamente ben 4 titoli in omaggio.

La promozione è naturalmente riservata esclusivamente a tutti gli utenti iscritti al servizio Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon): l'abbonamento offre infatti numerosi vantaggi, inclusa un'ampia selezione di giochi gratis riscattabili ogni settimana.

Proprio come già accaduto con le precedenti aggiunte, anche questo venerdì Amazon ha deciso di offrire 4 giochi in omaggio, ma che questa volta non necessiteranno di alcuna ulteriore iscrizione aggiuntiva a store esterni.

Da questo istante potrete riscattare come nuovi omaggi offerti da SNK i classici Metal Slug 4 e Ninja Master's, mentre come parte delle consuete promozioni a tempo limitato offerte da Prime Gaming avrete accesso a Beholder 2 e Terraformers.

Tutti e 4 i nuovi giochi gratis potranno essere scaricati su PC utilizzando l'apposita Amazon Games App: naturalmente non è necessario alcun costo o acquisto aggiuntivo per accedere ai vostri omaggi, ma solo ed esclusivamente assicurarvi di essere iscritti al servizio in abbonamento.

Per poter avere accesso ai vostri nuovi giochi gratuiti, non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina e, dopo esservi assicurati di aver effettuato il login, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale": a quel punto, basterà semplicemente premere il pulsante "Riscatta" su tutti i titoli che vi interessano.

Avrete tempo fino alla fine dell'anno per riscattare Ninja Master's e Metal Slug 4, proprio come per tutti gli altri titoli offerti da SNK, mentre Beholder 2 e Terraformers 2 resteranno disponibili per altri 33 giorni: una volta riscattati questi giochi, resteranno vostri per sempre.

Vi ricordiamo che le sorprese di aprile 2023 non sono ancora finite: dalla prossima settimana potrete infatti riscattare altri 4 giochi gratuiti, gli ultimi in arrivo per questo mese.

Come sempre, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saranno annunciati gli omaggi in arrivo a maggio: nel frattempo, vi raccomandiamo di non lasciarvi scappare anche gli ultimi omaggi offerti da Epic Games Store e il nuovo gioco gratis di Steam.