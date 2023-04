Epic Games Store offre due nuovi giochi gratis, da adesso

Oggi, 27 aprile 2023, Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo, che male non è.

In maniera dissimile rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) o il recente e rinnovato PS Plus, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi.

Advertisement

Advertisement

Vi basterà quindi essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate: facile e veloce, non siete d'accordo?

Sulle pagine di SpazioGames trovate inoltre la lista di tutti i giochi gratis di Epic Games Store dal 2018 ad oggi. Ora, la nuova doppietta di giochi è disponibile per il download gratuito a partire da adesso e fino alle ore 17 del 4 maggio prossimo.

A partire dalle ore 17 in punto di oggi sarà infatti possibile mettere mano, gratis, a ben due titoli: Breathedge e Poker Club.

La descrizione del primo gioco recita: «Sopravvivi nello spazio! Assieme al tuo pollo immortale, scopri la verità che si nasconde dietro all'improvviso incidente dell'astronave. Crea strumenti, pilota veicoli e controlla le stazioni spaziali per sopravvivere ed esplorare il relitto.»

La seconda, invece: «la simulazione di poker più immersiva mai creata. Vivi la vita di un professionista del poker in un Poker Tour globale, o unisciti a un Club e fai salire il tuo nome in cima alle classifiche.»

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Restando in tema, da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare gli ultimi due giochi gratis disponibili al day-one previsti ad aprile 2023.

Ovviamente vi terremo sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi omaggi di maggio: abbiamo già riepilogato per voi tutti i titoli già confermati per il prossimo mese.