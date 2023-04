Steam vi regala un nuovo gioco gratis da ora, ma solo per pochi giorni

Steam ha appena svelato un nuovo giveaway a sorpresa per tutti gli utenti in possesso di un account sullo store: da questo momento potete riscattare un nuovo gioco gratis, che diventerà vostro per sempre senza dover spendere un centesimo.

Si tratta di Desktop Dungeons, un grande classico roguelike rilasciato gratuitamente dagli sviluppatori per un periodo limitato al fine di promuovere l’ultima edizione rimasterizzata, già disponibile sullo store.

Grazie a questa promozione potrete dunque riscoprire uno dei titoli più apprezzati del genere, particolarmente indicato per chi ama giocare con tastiera e mouse (trovate un’ampia selezione di mouse gaming su Amazon) ma è allo stesso tempo compatibile anche su Steam Deck.

Curiosamente, sembra che il giveaway abbia creato qualche piccolo problema al team di sviluppo: GamesRadar+ segnala infatti che la distribuzione del gioco gratis pare essere partita per errore con qualche ora di anticipo, creando qualche dubbio su cosa sarebbe successo in vista del lancio dell’edizione rimasterizzata.

In vista del lancio di Desktop Dungeons Rewind, potete riscattare gratis il capitolo originale.

Questo perché Rewind era inizialmente previsto come upgrade gratuito per chiunque avesse acquistato l’edizione originale — e così continuerà ad essere dopo il termine della promozione — ma, comprensibilmente, il lancio a sorpresa del giveaway gratis aveva sorpreso il team che non sapeva come Steam avrebbe gestito la questione.

Dopo aver parlato direttamente con Valve, alla fine è stato confermato che chiunque riscatterà l’edizione gratuita del titolo non avrà diritto all’upgrade di Rewind — anche se potrà naturalmente acquistarlo in qualunque momento.

Potete riscattare Desktop Dungeons fino al 25 aprile alle ore 18.00: se volete scoprire senza alcun acquisto obbligatorio un grande classico del genere roguelike, potete dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Aggiungi all’account”. Se non farete in tempo a riscattarlo, potrete comunque ottenerlo senza costi aggiuntivi dopo aver acquistato la nuova edizione.

Se siete curiosi invece di saperne di più sull’edizione Rewind, qualche tempo fa abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima la versione rimasterizzata di Desktop Dungeons.

Restando in tema di titoli gratuiti che potete aggiungere alla vostra raccolta su Steam, gli sviluppatori di una piccola perla indie hanno deciso di rendere disponibile gratis a sorpresa il loro gioco per sempre, così da farlo provare a tutti gli utenti senza alcun obbligo di acquisto.

Se siete invece abbonati a Xbox Game Pass, vi raccomandiamo di tenere d’occhio il catalogo nei prossimi giorni: sono infatti in arrivo tanti nuovi titoli gratuiti su PC e console.