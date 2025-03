Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di marzo: c'è un gioco Xbox

Prime Gaming festeggia l'inizio della primavera con ben 5 nuovi giochi gratis da riscattare su PC, anche se questo fine settimana c'è anche una gradita sorpresa per gli utenti Xbox.

Proprio come già accaduto lo scorso mese, il servizio in abbonamento ha infatti deciso di proporre un capitolo di Wolfenstein in una doppia versione, permettendovi di riscattarlo sia su PC che sulle console Xbox.

Questa volta si tratta di Wolfenstein The Old Blood, il prequel di The New Order e che è indubbiamente una delle produzioni gratuite più interessanti di questo weekend, insieme a Legacy of Kain Defiance.

Di seguito trovate come di consueto tutti i link diretti per procedere al riscatto: ovviamente dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime per poter aderire alla promozione.

Prime Gaming: giochi gratis del 21 marzo 2025

Dovrete dunque assicurarvi di avere a portata diversi store su PC per riscattare tutte le nuove produzioni: vi segnalo che Figment 2 potrebbe già essere in vostro possesso, dato che era stato distribuito anche durante lo scorso anno.

Il mio consiglio è come sempre quello di riscattare tutti i nuovi giochi gratuiti il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene e avere il tempo di scaricarli in seguito: tutti i titoli resteranno infatti vostri per sempre, a patto di aggiungerli alle vostre collezioni in tempo.

Segnalo anche che i giveaway di marzo si concluderanno ufficialmente dalla prossima settimana, quando arriveranno altri 6 giochi gratis da riscattare.

Dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store per riscattare Mortal Shell, colgo l'occasione per segnalarvi il nuovo gioco gratuito della settimana, pensato per i fan di Jurassic Park.