Un gioco gratis coi dinosauri da ora su Epic Store

La serie di giochi gratuiti offerti da Epic Games Store continua: a partire da giovedì 20 marzo, sarà possibile riscattare senza alcun costo un nuovo titolo.

Come avviene similmente con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi vantaggiosi), tutti gli utenti con un account Epic possono ottenere uno o più giochi gratuiti ogni settimana.

Questa volta, l’offerta include Jurassic World Evolution, che sarà disponibile gratuitamente fino al 27 marzo.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Prendi il controllo delle operazioni sulle leggendarie isole Muertes e porta alla vita la meraviglia, la maestosità e il pericolo dei dinosauri.

Costruisci per conto della scienza, dell'intrattenimento o della sicurezza in un mondo incerto in cui la vita trova sempre un modo.

Gestisci tutto con grande attenzione, dalle strutture al personale, e affronta sfide imprevedibili in un gioco che ti permetterà di creare il tuo Jurassic World.»