Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di giugno

Prime Gaming ha aggiornato puntuale come ogni venerdì il proprio catalogo di giochi gratis settimanali: da questo momento, tutti gli utenti potranno aggiungere alla propria raccolta altre due perle videoludiche del passato.

Ricordiamo che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi offerti nel servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), in grado di offrire non solo numerosi bonus per i vostri titoli preferiti, ma anche diversi giochi gratuiti da riscattare ogni settimana, con un catalogo in aggiornamento ogni mese.

Proprio come già accaduto durante la scorsa settimana, anche nella giornata odierna potrete riscattare due grandi classici di casa SNK: stiamo parlando di Over Top e Soccer Brawl, riservati in particolar modo ai fan delle corse automobilistiche e del gioco del calcio.

Entrambe le produzioni potranno essere riscattate e scaricate tramite l'apposita Amazon Games App, l'applicazione ufficiale riservata agli utenti iscritti a Prime Gaming.

Per poter aggiungere immediatamente queste due produzioni al vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo, fare clic sulla scheda "Gioco settimanale" e sui relativi pulsanti "Riscatta".

In pochi istanti, i titoli saranno aggiunti alla vostra raccolta e potrete iniziare a scaricarli da adesso e per sempre, dato che una volta riscattati resteranno in vostro possesso anche dopo la rimozione — a patto di restare iscritti ad Amazon Prime.

Proprio come già accaduto per altre produzioni SNK, i tempi di riscatto sono particolarmente generosi: avrete infatti tempo entro la fine del 2023 per poterli aggiungere alla vostra collezione.

Restano dunque altri 9 giochi gratis in arrivo per questo mese: dalla prossima settimane potrete riscattarne altri 3, come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da riscattare sul vostro PC, vi ricordiamo che anche Epic Games Store ha svelato nelle scorse ore il secondo omaggio mensile da non lasciarvi scappare.