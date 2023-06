Prime Gaming, disponibili i primi 2 giochi gratis di giugno

La giornata odierna corrisponde al primo venerdì di giugno: con l'inizio del primo fine settimana mensile, non potevano certamente mancare anche i primi omaggi di Prime Gaming, già messi a disposizione per tutti gli utenti abbonati.

Ricordiamo infatti che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi offerti nel servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), in grado di regalare, oltre a diversi bonus per i vostri videogiochi preferiti, anche tanti giochi gratis ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale.

Advertisement

Questo mese Amazon ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti abbonati ben 13 giochi gratis: da questo momento potrete già iniziare a scaricare i primi 2 omaggi mensili, senza costi aggiuntivi.

La line-up mensile inizia con due grandi classici di casa SNK: da questo momento, potrete infatti scaricare gratuitamente Mutation Nation e Sengoku 2, entrambi giocabili tramite l'apposita Amazon Games App.

Per poter scoprire queste perle del passato, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Prime Gaming al seguente indirizzo e, dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e sui relativi pulsanti "Riscatta gioco".

Proprio come tutti altri omaggi di casa SNK proposti nelle scorse settimane, anche in questo caso i tempi di riscatto sono particolarmente generosi: avrete infatti tempo entro la fine del 2023 per fare vostri questi nuovi titoli gratuiti.

Dal prossimo venerdì arriveranno altri due omaggi sul servizio in abbonamento: vi avvertiremo prontamente, come sempre, sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Se avete voglia di ulteriori giochi gratis da scaricare sul vostro PC, vi segnaliamo un'interessante iniziativa su Steam: Xbox ha deciso infatti di offrire gratis un'esclusiva per celebrare il Pride Month.

Nelle scorse ore è stato reso disponibile anche il primo gioco gratuito di Epic Games Store per il mese di giugno: un caotico nascondino multigiocatore.