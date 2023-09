Prime Gaming, disponibile l'ultimo gioco gratis di agosto

Con la giornata odierna abbiamo ufficialmente detto addio al mese di agosto, ma non ai suoi giochi gratis: Prime Gaming ha infatti rilasciato l'ultimo omaggio previsto per lo scorso mese, disponibile da adesso per il riscatto.

Ricordiamo che l'omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) non propone soltanto spedizioni e consegne gratuite su tantissimi prodotti, ma anche numerosi vantaggi a tema gaming, come i giochi gratis mensili distribuiti su cadenza settimanale.

Proprio nelle scorse ore sono stati svelati i prossimi omaggi in arrivo da questo mese, ma che saranno disponibili solo a partire dalla prossima settimana: per il momento, è giunto il momento di scaricare sui nostri dispositivi Summertime Madness, l'ultimo gioco gratuito di agosto.

E sebbene faccia un po' sorridere l'idea di poter riscattare un titolo di agosto a settembre, bisogna ricordare che a causa dei fusi orari differenti gli omaggi arrivano sul nostro paese con qualche leggero "ritardo" rispetto alle date annunciate.

Ad ogni modo, Summertime Madness è un puzzle game in prima persona con ambientazioni surreali e uno stile grafico affascinante: in questa produzione impersoneremo un artista intrappolato in una delle sue stesse opere, dopo aver stretto un patto con il diavolo.

I giocatori saranno dunque incaricati di risolvere diversi rompicapi per sbloccare nuovi luoghi da esplorare, per evitare di restare intrappolati in questo affascinante mondo onirico.

Summertime Madness — titolo scelto non a caso per accompagnare la fine dell'estate — è riscattabile gratuitamente tramite Legacy Games, a patto naturalmente di essere iscritti ad Amazon Prime: basterà accedere alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e procedere con le istruzioni per riscattare il codice ed eseguire il download.

Come sempre, avrete circa 33 giorni di tempo per poter riscattare il vostro nuovo omaggio gratuito settimanale: significa che Summertime Madness resterà disponibile fino al 4 ottobre, ma una volta aggiunto alla vostra raccolta sarà vostro per sempre.

E se cercate altri giochi gratis da scaricare su PC, vi raccomandiamo caldamente di non perdere l'ultima offerta di Epic Games Store: un bellissimo omaggio ai classici di una volta.

Vi ricordiamo anche che su Xbox Game Pass è stato rilasciato a sorpresa nelle scorse ore un altro gioco gratis a sorpresa, per gli amanti della pesca.