Xbox Game Pass, annunciato a sorpresa un nuovo gioco gratis in arrivo

Sembra proprio che le sorprese di agosto non siano ancora finite per Xbox Game Pass: il team di sviluppo Expansive Worlds ha infatti annunciato che il suo ultimo simulatore è ufficialmente in arrivo gratis anche sul servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Come riportato da Game Rant, il team di sviluppo ha infatti annunciato con un nuovo trailer ufficiale che Call of the Wild: The Angler è ufficialmente in arrivo su console, dopo aver già fatto il suo esordio su PC.

Si tratta di un simulatore di pesca in un ambiente open world, particolarmente adatto ai fan di questa rilassante passione o a chiunque sia semplicemente alla ricerca di un prodotto videoludico diverso dagli altri e con cui divertirsi in compagnia dei propri amici.

La vera sorpresa è stato però l'annuncio legato a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), dato che il titolo non era stato annunciato nella line-up di agosto: Expansive Worlds ha infatti confermato che sarà disponibile gratuitamente già al day-one.

Pare che l'uscita console di Call of the Wild: The Angler sia prevista proprio per la giornata odierna, 30 agosto 2023: il catalogo di Xbox Game Pass dovrebbe dunque aggiornarsi nelle prossime ore con un nuovo gioco gratis pronto per il download.

Non possiamo dunque che consigliarvi di tenere d'occhio le vostre app dedicate per essere pronti al download, qualora siate alla ricerca di un'esperienza rilassante con cui dire ufficialmente addio al mese di agosto.

Vogliamo comunque sottolineare che il titolo è in uscita anche su console PlayStation, ma al momento non sembra essere stata prevista un'uscita gratuita su PS Plus.

Nel frattempo, se non l'avete ancora scaricato, vi invitiamo a provare il sorprendente Sea of Stars, disponibile gratis sia su Game Pass che su PlayStation Plus.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che avete ancora pochissime ore a disposizione per provare 6 giochi gratis, che a breve lasceranno definitivamente il catalogo.