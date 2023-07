Prime Gaming, disponibile l'ultimo gioco gratis del Prime Day: è Star Wars

A partire da oggi è ufficialmente partito il Prime Day su Amazon, la giornata ricca di sconti esclusivi per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: per celebrare questa iniziativa, Prime Gaming ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis a sorpresa.

Il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) vi permette infatti di riscattare ogni settimana diversi nuovi giochi gratis su PC, ma in occasione del Prime Day è stato deciso di proporre agli utenti ben 4 regali aggiuntivi.

Questa speciale line-up si conclude con un omaggio speciale per i fan della saga di Guerre Stellari: da questo momento potete infatti scaricare gratuitamente la Ultimate Sith Edition di Star Wars The Force Unleashed, uno degli adattamenti videoludici più apprezzati della saga.

Ricordiamo che Star Wars: The Force Unleashed ci permetterà di vivere la storia dell'apprendista segreto di Darth Vader, con poteri senza precedenti e che potrete utilizzare per liberarvi senza problemi dei vostri nemici, arrivando perfino a scontrarvi contro Luke Skywalker.

La Ultimate Sith Edition, disponibile gratuitamente con Prime Gaming, vi permetterà anche di scoprire alcune missioni aggiuntive, oltre a un livello bonus esclusivo per questa edizione.

Per poterlo scaricare dovrete naturalmente essere iscritti ad Amazon Prime, ma il titolo resterà vostro per sempre e senza alcun costo aggiuntivo: lo troverete direttamente sulla Amazon Games App, dopo averlo riscattato al seguente indirizzo.

Sebbene sia un'offerta riservata per il Prime Day, Amazon ha deciso di lasciare ai suoi utenti molto tempo per procedere al riscatto: l'offerta di Prime Gaming terminerà infatti il 14 agosto 2023, ovvero tra 34 giorni a partire da adesso.

Star Wars The Force Unleashed è il terzo gioco gratis offerto per il mese di luglio: durante lo scorso fine settimana sono stati aggiunti altri due titoli ancora riscattabili.

Anche questo weekend sarà disponibile un nuovo omaggio riscattabile su Prime Gaming: continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.