Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis di luglio

Da questo momento tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono ufficialmente scaricare due nuovi giochi gratis, grazie ai nuovi giveaway proposti con Prime Gaming.

Ricordiamo infatti che si tratta di uno dei numerosi vantaggi offerti dal servizio in abbonamento, pensato per i giocatori e in grado di offrire non solo tanti contenuti aggiuntivi per i titoli più popolari, ma anche nuovi giochi gratis ogni settimana (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Questo weekend potrete riscattare ben due titoli, dato che la data odierna corrisponde anche al terzo omaggio previsto per il Prime Day, in aggiunta alla consueta distribuzione del fine settimana per ogni mese dell'anno.

Ciò significa che insieme al già annunciato Cook, Serve, Delicious 3 potrete riscattare da questo momento anche Shovel Knight Showdown, l'imperdibile platform fighter dedicato a uno dei fenomeni indie più amati degli ultimi anni.

Entrambi i titoli potranno essere riscattati e giocati su PC utilizzando l'apposita Amazon Games App, senza alcun ulteriore acquisto necessario: naturalmente, sarà necessario assicurarvi di essere iscritti al servizio di Amazon per poter sfruttare i vantaggi di Prime Gaming.

Una volta riscattati, i vostri nuovi giochi gratis resteranno vincolati per sempre al vostro account: per aggiungerli alla raccolta, non dovete fare altro che fare clic sui seguenti link e seguire le istruzioni su schermo.

Il giveaway resterà disponibile per altri 33 giorni a partire da adesso: avete dunque più di un mese di tempo per approfittare di queste occasioni, ma il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

Vi ricordiamo che l'ultimo gioco gratis previsto per il Prime Day arriverà il prossimo martedì 11 luglio: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Questo però non significa che i giveaway di Prime Gaming termineranno qui: sono previsti altri 3 giochi gratis da distribuire nei prossimi weekend.

E se avete ancora voglia di scaricare giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da poche ore è disponibile anche un nuovo brutale omaggio su Epic Games Store.