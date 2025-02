Prima di Switch 2, un piccolo cult 3DS starebbe per tornare

Prima che Kirby e la Terra Perduta ridefinisse la formula della serie con il suo eccellente passaggio al 3D, Kirby: Planet Robobot per Nintendo 3DS era considerato da molti il miglior capitolo della saga.

Ora, secondo il noto leaker Nate the Hate, il platform del 2016 potrebbe ricevere un trattamento simile a quello di Luigi’s Mansion 2 HD (che trovate su Amazon), con un porting su Nintendo Switch.

In risposta a una domanda su X (via NL), Nate the Hate - leaker noto per le sue informazioni rivelatesi poi corrette - ha confermato senza mezzi termini: «Esatto. Planet Robobot arriverà su Switch.»

Se la voce fosse vera, non sarebbe una mossa sorprendente da parte di Nintendo.

Con l'attenzione dell'azienda che inizierà a spostarsi su Switch 2 a partire da aprile, il rilancio di titoli amati su Switch avrebbe perfettamente senso per mantenere alto l'interesse della fanbase nei mesi di transizione.

Ovviamente, per ora si tratta solo di un’indiscrezione, quindi è bene prendere la notizia con le dovute cautele.

In ogni caso, Nate the Hate non è nuovo a scoop poi rivelatisi corretti: recentemente ha previsto con precisione la data dell’annuncio di Nintendo Switch 2 e ha anche affermato che Halo: The Master Chief Collection arriverà sulla nuova console di Nintendo (e su PS5) in tempi non sospetti.

Se il leaker avesse ragione anche questa volta, i fan di Kirby potrebbero presto tornare a pilotare il loro mech tutto rosa in una nuova avventura su Switch.

Restando in tema, nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta Valentino vi ha spiegato che il gioco è «un platform pieno di idee, che fa compiere al franchise di Kirby il balzo in avanti (o per meglio dire, in aria) che ci voleva. La nuova dimensione dei livelli funziona molto bene, in combinazione con la nuova attenzione alle abilità copia e alla Boccomorfosi, spesso al centro di alcune pensate di level design davvero geniali.»