Prima dell'addio, Tango aggiorna Hi-Fi Rush per l'ultima volta

Hi-Fi Rush vuole davvero suonare fino alla fine, perché Tango Gameworks ha pubblicato l'ultimo aggiornamento per l'action musicale prima che l'intero studio saluti per sempre il mondo dei videogiochi.

Il team di sviluppo è stato infatti coinvolto nei recenti licenziamenti da parte di Xbox che hanno scosso il mercato negli ultimi giorni, per questo Hi-Fi Rush non avrà ufficialmente un futuro.

Advertisement

E, nonostante Xbox abbia espresso la volontà di avere più giochi come Hi-Fi Rush (...), l'update in arrivo per la produzione sarà l'ultima novità che avremo sul gioco.

«Oggi abbiamo rilasciato una patch che risolve alcuni problemi rimanenti», dichiara Tango Gameworks tramite social media.

Ecco le novità pubblicate nella patch note:

PlayStation 5 e PC

(Traccia 01) Dopo aver ridotto QA-1MIL a zero salute, si verificava un problema di collisione in cui i giocatori cadevano dalla geometria. Chai ora cadrà correttamente a terra, invece che nell'abisso.

(Traccia 01) Risolto un problema durante la seconda metà dell'area 2D per cui la telecamera non seguiva Chai quando l'ascensore in elevazione cade.

(Traccia 02) Corretto un difetto per cui se toccavi Rekka durante la sua carica elettrica, il tuo grado finale non era correlato al punteggio del coro.

Si verificavano alcuni problemi quando si tentava di utilizzare il pozzo gravitazionale di Macaron durante la parata ritmica di un nemico. Bene, ora questo è stato risolto!

(Traccia 03) I filmati precedentemente non venivano riprodotti correttamente se un serbatoio della salute veniva consumato durante il combattimento con l'HG-0G. Sentiti libero di bloccare qualche altro colpo con la faccia perché questo bug è stato risolto!

Risolti vari problemi di testo.

PlayStation 5

(Traccia 01) Durante il tutorial “Dodge Attack”, c'era una discrepanza tra ciò che ha detto Smidge e il testo. Il testo verrà <ORA VISUALIZZATO CORRETTAMENTE>.

Tutte le piattaforme

(Traccia 01) Abbiamo anche risolto altri problemi durante il combattimento QA-1MIL, in particolare riguardo alle transizioni tra le fasi.

Risolti ancora più bug di testo! Semplicemente non si fermano!

I prezzi delle bevande sono stati adeguati nei distributori automatici Vandelay per riflettere la conversione della valuta locale.

Hi-Fi Rush ci saluta quindi così, mentre potete continuare ad ascoltare la sua splendida colonna sonora grazie ai vinili che trovate su Amazon.

«Grazie per tutto il vostro supporto e continuate a spaccare!», dice Tango Gameworks salutando tutto il suo pubblico.

Speriamo che ci sia ancora modo per celebrare questo meraviglioso titolo, magari con la versione fisica che sembra ancora in arrivo.