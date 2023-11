PREZZO BOMBA per il dissipatore a liquido DeepCool LS720! (-31%)

Su Amazon, in occasione del Black Friday, potete trovare una fantastica offerta sul DeepCool LS720, un dissipatore per CPU a liquido AIO di alta qualità. È in vendita al prezzo ridotto di 99,99€, rispetto al prezzo originale di 144,99€, permettendovi di risparmiare il 31%.

Dissipatore a liquido DeepCool LS720, chi dovrebbe acquistarlo?

DeepCool LS720 è ideale per i PC gamer che richiedono un sistema di raffreddamento efficace per mantenere alte prestazioni durante il gioco. La sua struttura è progettata per una dissipazione del calore ottimale, prevenendo il surriscaldamento del computer. È anche perfetto per chi desidera personalizzare il proprio setup: grazie alla piastra di blocco della pompa ruotabile con il logo DeepCool, offre la possibilità di regolare la posizione e aggiungere un tocco personale.

DeepCool LS720, dotato di un design a microcanali e una ventola PWM FDB da 120 mm, è compatibile con una vasta gamma di socket, tra cui Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011 e AMD AM4/AM5, rendendolo versatile per diverse configurazioni di PC.

L'offerta per il DeepCool LS720 rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole migliorare le prestazioni e l'estetica del proprio PC. Con un prezzo di soli 99,99€, la sua versatilità e design personalizzabile lo rendono un acquisto eccellente.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon