Prey, il remaster dei fan è gratis

Arkane Austin avrà anche chiuso i battenti, ma il loro miglior gioco, Prey, continua a vivere grazie ai fan e ai modder.

Il titolo, avvistabile ancora su Amazon, è infatti considerato da molti un piccolo cult decisamente sottovalutato.

Nella nostra vecchia recensione ve lo avevamo raccontato al meglio delle nostre possibilità.

Ora, come riportato anche da Wccftech, arriva Prey Remastered Luma, una mod sviluppata da Filippo Tarpini, già noto per il lavoro su mod come Control HDR/DLSS e Starfield Luma HDR.

Questa mod non si limita a migliorare il supporto HDR, ma introduce una serie di migliorie grafiche che portano l’esperienza di Prey a nuovi livelli.

Il nome "Remastered" potrebbe far pensare a un semplice aggiornamento HDR, ma Prey Luma va ben oltre.

Tra le novità principali troviamo il supporto per NVIDIA DLSS e GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion), oltre a miglioramenti significativi in molte aree grafiche.

Ma non solo: troviamo anche l'implementazione scRGB 16bit con tonemapping migliorato e rielaborazione degli effetti di post-processing, una miglior qualità delle ombre dinamiche, Ambient Occlusion moderno, miglioramenti a Screen Space Reflections e nuove opzioni di sharpening.

La lista completa dei miglioramenti è disponibile qui, dove è possibile scaricare la mod, gratuitamente.

Per chi non ha mai provato Prey, o per chi vuole riscoprirlo in una veste grafica rinnovata, Prey Remastered Luma rappresenta un'occasione imperdibile.

La dedizione di modder come Filippo Tarpini non solo rende omaggio al lavoro di Arkane Austin, ma dimostra quanto i videogiochi possano vivere oltre i limiti del loro ciclo di vita ufficiale.

La chiusura di Arkane Austin rende improbabile un sequel diretto di Prey nello stile del titolo del 2017. Tuttavia, mod come Prey Luma dimostrano quanto la community tenga a questo gioco.

Restando in tema, Raphael Colantonio, fondatore di Arkane Studios, ha dichiarato che i fan di Dishonored e Prey saranno "felici" del suo prossimo gioco: scopri di quale titolo sto parlando.