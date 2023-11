Presto potremo tormentare i Korogu di Zelda anche nella vita reale

Nelle nostre scorribande in The Legend of Zelda: Breath of the Wild prima e in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom poi, ci siamo imbattuti in decine e decine di Korogu. I simpatici esserini dei boschi nel primo gioco si nascondevano nei luoghi più impensabili, per ricompensare Link in caso li ritrovasse con dei semi utili ad ampliare le sue borse.

Nel più recente Tears of the Kingdom, invece, Nintendo ha deciso di aggiungere un po' di pepe alla cosa e, oltre ai Korogu nascosti qua e là, se ne trovano tantissimi che hanno perso il loro amico e non sanno come raggiungerlo.

Advertisement

Dovremo essere quindi noi a ingegnarci, costruendo un veicolo, un ponte, qualsivoglia tipologia di collegamento per riunire i due.

Inutile dire che la cosa si è trasformata rapidamente in esperimenti tragicomici, tra Korogu sbalzati più o meno volutamente nel vuoto, veicoli mandati a schiantarsi o sprofondati nelle acque – e altre torture più o meno bonarie per i Korogu.

Che li abbiate amati o che abbiate imprecato ogni volta che ne avete incrociato uno, chiedendovi come fargli raggiungere il suo amichetto disperso, sappiate che ben presto i Korogu arriveranno anche nel mondo reale, grazie ai peluche ufficiali appena annunciati e in arrivo in Giappone.

E questi, va detto, vorremmo vederli anche in Europa (dubito che mi chiederebbero a loro volta di costruire qualche veicolo o ponte...).

Nati dalla partnership tra Nintendo e Sanei Boeki, saranno proposti in due colori (hanno zaino e foglia differenti) e sono pupazzi soffici imbottiti. Sono alti 17 cm e si uniscono alla collezione già ricca del marchio, che in passato aveva anche realizzato dei peluche per omaggiare Breath of the Wild.

Il lancio è previsto per il prossimo mese di febbraio, almeno in Giappone, con il prezzo di circa 2.200 Yen, qualcosa in meno di 13,70 euro al cambio attuale. E in precedenza, ricordiamo, avevamo già parlato anche del folle peluche dedicato a Mario Elefante, direttamente da Super Mario Bros. Wonder.

Arrivato lo scorso maggio su Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) è senza ombra di dubbio uno dei migliori giochi dell'anno, come testimonia la sua nomination ai The Game Awards.

Valutato con 10/10 dal nostro Valentino Cinefra, il più recente viaggio di Link è un vulcano di idee e creatività, che ha preso tutto il buono di Breath of the Wild rendendolo ancora più profondo e ingegnoso, per spingere i giocatori a esprimersi con l'interazione – paradossalmente, qualcosa che troppo spesso i videogiochi si dimenticano di fare.