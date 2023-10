A poche ore dal day one di Super Mario Bros. Wonder arriva la notizia che tutti (?) i fan di Mario aspettavano perché sì, Mario Elefante avrà il suo peluche ufficiale già confermato.

Nel nuovo platform in arrivo su Nintendo Switch (lo potete ancora ordinare al miglior prezzo su Amazon) Mario avrà infatti la possibilità di trasformarsi in un ingombrante ma simpatico pachiderma.

Una delle nuove trasformazioni che alcuni utenti hanno scoperto in anticipo, rompendo il day one e giocando con delle copie pirata di Super Mario Bros. Wonder anche su Twitch, tra l'altro.

La trasformazione in Mario Elefante ha colpito fin da subito i fan dalla sua prima apparizione e, inevitabilmente, avrà la sua serie di gadget.

Il primo è l'inevitabile peluche che tutti noi compreremo, a partire dal prossimo anno come rivela Eurogamer.

Il peluche, che ovviamente era già in lavorazione da un po', sarà prodotto da Sanei Bokei, tra le aziende che collaborano ufficialmente con Nintendo per la produzione di gadget.

In uscita a gennaio 2024, l'azienda ha mostrato una prima immagine del peluche. Sarà alto 26 cm, largo 15 cm e profondo 14 cm, riproducendo "il naso lungo e la forma paffuta" per citare il post.

Sarà commercializzato all'equivalente di circa €20 e, sebbene non ci sia la conferma della distribuzione internazionale, i gadget di Mario arrivano ormai in tutto il mondo e difficilmente sarà un problema trovare un Mario Elefante anche dalle nostre parti.

Per ora non è stato annunciato nessun altro personaggio della linea, visto che anche Luigi, Peach, Daisy o i Toad possono trasformarsi in elefanti, ma chissà.

In attesa di questo oggetto imperdibile potete comunque giocare Super Mario Bros. Wonder, che vi porterà via un po' di tempo.

Ma ancora prima potete recuperare la nostra recensione, in cui vi avevamo detto che «Super Mario Bros. Wonder può essere definito un nuovo classico con grande facilità.»