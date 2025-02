Porta sempre con te tutti i tuoi file con questo SSD compatto, leggero e ora SCONTATO!

Se siete alla ricerca di un SSD esterno veloce e affidabile, oggi è il momento giusto per acquistarlo al miglior prezzo. L'SSD ORICO da 1 TB è disponibile su Amazon a 73,49€, già con un 25% di sconto rispetto al prezzo mediano di 97,99€. Ma c'è di più: attivando il coupon presente in pagina, potete ottenere un ulteriore 10% di sconto, portando il prezzo finale a soli 66,14€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

SSD ORICO 1 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD portatile offre una capacità di 1 TB, ideale per salvare file di grandi dimensioni come documenti di lavoro, video in alta risoluzione o backup giornalieri. Grazie alle sue dimensioni compatte (5,19x1,33x0,74 pollici) e al peso di soli 0,22 libbre, potete portarlo ovunque senza ingombri. Inoltre, il pratico design con gancio permette di agganciarlo comodamente a uno zaino o a un passante della cintura.

L'SSD ORICO da 1 TB offre velocità di lettura e scrittura fino a 1050 MB/s, permettendo di trasferire 1 GB di dati in un solo secondo. Questo significa backup istantanei e operazioni senza ritardi. Costruito in lega di alluminio, garantisce un'ottima dissipazione del calore e una lunga durata anche in caso di utilizzo prolungato. Inoltre, la sua resistenza a polvere e cadute protegge i vostri dati anche negli ambienti più difficili.

Grazie al cavo USB C e A 2 in 1, l'SSD ORICO si adatta a smartphone, tablet, laptop e PC con porte USB-C e USB-A. Il supporto per Windows, macOS, Android e iOS lo rende estremamente versatile e pronto all'uso con qualsiasi sistema operativo.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon e approfittate subito dello sconto del 25% + 10% extra con coupon, portando a casa un SSD veloce, affidabile e resistente a soli 66,14€! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon