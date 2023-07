Polemica sul nuovo aspetto di Mary Jane: risponde Insomniac

Nel corso del Comic-Con di San Diego, Sony e Insomniac hanno rilasciato un nuovo Story Trailer per Marvel's Spider-Man 2, video che ha generato anche qualche polemica circa l'aspetto dei personaggi principali.

Il nuovo filmato dedicato alla seconda avventura dell'Arrampicamuri (che potete prenotare su Amazon) ci ha dato modo di anticipare il ritorno di volti noti.

Oltre, ovviamente, anche a un nuovo sguardo al letale Venom, pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di Insomniac.

C'è però un "ma", visto che in molti hanno lamentato che l'aspetto dei personaggi chiave, prima tra tutti Mary Jane Watson, sia cambiato rispetto al passato.

Ora, come riportato anche da PSU, è la stessa Insomniac Games ad essere voluta tornare sull'argomento, chiarendo la cosa.

James Stevenson di Insomniac ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 presenta lo stesso modello del volto e la stessa attrice per MJ, dopo che i fan si erano chiesti se fosse stata cambiata.

Same face model and actress — James Stevenson (@JamesStevenson) July 21, 2023

Sebbene sia evidente che Mary Jane abbia subito una sorta di restyling - la sua acconciatura è notevolmente diversa rispetto alla sua apparizione in Marvel's Spider-Man - nient'altro è stato cambiato per il personaggio.

Dal punto di vista logico, sono solo trascorsi alcuni anni dalla precedente avventura ed è quindi ovvio che il suo aspetto sia in parte cambiato.

L'uscita di Marvel's Spider-Man 2 è prevista per il 20 ottobre 2025 per PS5. Sony e Insomniac hanno da poco svelato proprio ieri un bundle di PS5 in edizione limitata a tema Marvel's Spider-Man 2, con scocche e DualSense personalizzati.

Ma non è tutto: Sony sta continuando a pubblicizzare in modo notevole la nuova avventura di Spider-Man, come dimostrato dall'arrivo dei treni a tema negli USA.

Per concludere, avete letto che sempre Insomniac è al lavoro anche su un terzo tripla-A oltre a Spider-Man 2 e Wolverine, tanto che i fan sperano che sia un progetto dedicato a Venom?