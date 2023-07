Venom, i fan pensano che sarà al centro del nuovo tripla-A di Insomniac

Sony e Insomniac sono quasi pronti al debutto di Marvel's Spider-Man 2, sebbene a quanto pare gli sviluppatori sono anche al lavoro su altro.

La seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti accompagna prossimamente anche dallo standalone di Wolverine e da un terzo progetto non ancora annunciato.

Pare infatti che Insomniac sia già al lavoro su un nuovo tripla-A esclusivo su PS5, ma sarà un gioco diverso dai già annunciati Spider-Man e Wolverine.

Ora, come riportato anche da TheGamer, i fan pensano che si tratterà di un progetto dedicato al personaggio di Venom.

Almeno, questo è quello che pensano i fan, visto che molti hanno subito interpretato la notizia come se Insomniac stesse lavorando a un altro spin-off di Spider-Man di portata simile a quello di Miles Morales.

Vero anche che Erin Eberhart, project director di Insomniac che in precedenza lavorava presso Activision-Blizzard, ha spiegato che si tratterà di un progetto inedito e non di un "semplice" spin-off.

Tuttavia, non sappiamo se il gioco della Eberhardt sarà davvero qualcosa di slegato al mondo Marvel, visto che finché Insomniac non annuncerà qualcosa di ufficiale non possiamo saperlo con certezza.

In ogni caso, è chiaro che i fan vogliono vestire i panni di Venom, sia che si tratti di una sezione di gioco di Marvel's Spider-Man 2 sia che si tratti di un gioco vero e proprio.

Il simbione è in ogni caso pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di quartiere, nel gioco in uscita nel corso di quest'anno in esclusiva assoluta su console PlayStation 5, più precisamente il prossimo 20 ottobre.

Sony e Insomniac hanno in ogni caso svelato un bundle di PS5 in edizione limitata a tema Marvel's Spider-Man 2, con scocche e DualSense personalizzati e acquistabili anche separatamente.

Se siete curiosi di saperne di più sul villain Venom, il suo interprete ha da poco svelato diversi retroscena molto interessanti in un'intervista.