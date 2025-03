Polemica per Monster Hunter Wilds: feature importante rimossa

L'assenza dei mostri catturati nei campi base di Monster Hunter Wilds sta generando un'ondata di insoddisfazione tra i fan della celebre serie Capcom.

Il nuovo capitolo, destinato a essere uno dei titoli più importanti del 2025 (e che trovate su Amazon), sta raccogliendo valutazioni contrastanti sulla piattaforma Steam, dove mantiene un rating "Mixed" che riflette l'ambivalenza della community.

Sebbene il gioco presenti numerose innovazioni, molti appassionati stanno manifestando il proprio disappunto per le funzionalità mancanti rispetto ai capitoli precedenti.

Tra queste assenze, una delle più discusse sulla pagina Reddit ufficiale del gioco riguarda proprio l'impossibilità di vedere i mostri catturati esposti nel campo base.

Nei capitoli precedenti, questa caratteristica permetteva ai cacciatori di ammirare le proprie conquiste, creando un senso di realizzazione e immersione nell'ecosistema di gioco.

In Monster Hunter Wilds, invece, le creature catturate semplicemente rimangono in zona per un po' prima di andarsene, come evidenziato da numerosi post dei giocatori delusi.

«Mi manca davvero questa funzione. Era fantastico vedere le proprie catture», commenta un utente su Reddit in uno dei post più popolari della community.

«In Wilds mi manca quasi tutto quello che c'era in World», aggiunge un altro fan, sottolineando una sensazione condivisa da molti veterani della serie.

La mancanza di questa caratteristica è strutturale e non solo estetica. Come evidenziato da diversi commentatori, Monster Hunter Wilds ha eliminato completamente il concetto di campo base tradizionale presente nei capitoli precedenti, sostituendolo con un approccio diverso all'esplorazione e alla gestione delle risorse.

Nonostante le critiche, c'è ottimismo riguardo la possibilità che Capcom reintroduca molte delle caratteristiche mancanti attraverso futuri aggiornamenti, sebbene a volte siano i fan a rimediare alle lacune.

La capacità del team di sviluppo di ascoltare e rispondere alle preoccupazioni dei fan determinerà in larga misura il successo a lungo termine di quello che rimane comunque uno dei titoli più importanti dell'anno (e che abbiamo recensito qui).