Monster Hunter Wilds promette grandi novità: «Abbiamo molte cose in serbo»

Monster Hunter Wilds rappresenta uno dei più grandi successi commerciali nella storia di Capcom: l'ultimo capitolo ha infatti raggiunto l'impressionante traguardo di 8 milioni di copie vendute in pochi giorni, un vero e proprio record per l'editor giapponese.

Il leggendario franchise quest'anno celebra il suo ventunesimo anniversario: un'occasione che ovviamente Capcom non poteva certo ignorare, anticipando grandi novità per il futuro di Wilds (che trovate scontato su Amazon) e per l'intera saga videoludica.

Come segnalato da GamingBolt, gli sviluppatori hanno infatti celebrato l'anniversario con un nuovo video ufficiale, all'interno del quale hanno confermato che sono già in sviluppo i prossimi aggiornamenti di Monster Hunter Wilds.

Il producer Ryozo Tsujimoto ha anticipato che il primo Title Update arriverà per l'inizio di aprile, con il Title Update 2 che invece arriverà nel corso dell'estate, mentre l'art director Kaname Fujioka ha confermato che il team sta facendo del suo meglio «per rendere il gioco il più coinvolgente possibile per tutti».

Il game director Yuya Tokuda ha poi ribadito l'importanza dei feedback dei giocatori per i prossimi aggiornamenti, confermando la volontà di mantenere un dialogo costante con il proprio pubblico.

Ma la dichiarazione più interessante arriva ancora una volta dal producer, con una dichiarazione finale che lascia poco spazio a interpretazioni:

«Abbiamo tante cose in serbo, non solo per Wilds ma anche per l'intera serie».

Un'affermazione che sta già ovviamente stuzzicando la curiosità degli utenti: chissà che non si intenda l'arrivo di nuovi crossover o spin-off, magari con un nuovo capitolo di Monster Hunter Stories.

Ovviamente per il momento Capcom sta mantenendo il silenzio assoluto sulle future novità, ma quel che appare certo è che il futuro di Monster Hunter Wilds è assicurato: vi terremo come sempre aggiornati non appena ne sapremo di più.

In una recente intervista, il producer ha anche spiegato come mai Monster Hunter Wilds è stato un successo così strepitoso: secondo la sua opinione è tutto merito del coinvolgimento degli utenti, grazie a feature come narrazione e cross-play