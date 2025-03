Monster Hunter Wilds, fan aggiungono una feature cruciale

La personalizzazione delle armi arriva finalmente in Monster Hunter Wilds grazie all'ingegno della comunità di modder.

Mentre Capcom celebra il successo commerciale del suo ultimo titolo (che trovate su Amazon), i giocatori PC hanno già iniziato a colmare le lacune che il gioco ufficiale presenta, introducendo funzionalità attese da tempo come il sistema di stratificazione delle armi.

Questa modifica risponde a un'esigenza estetica molto sentita dai cacciatori, specialmente considerando che le armi più potenti del gioco non sempre brillano per design.

La mod "Layer Any Weapon", disponibile su Nexus Mods (via Wccftech), introduce un sistema semplice ma efficace che permette ai giocatori di applicare l'aspetto estetico di qualsiasi arma su quella attualmente equipaggiata.

Funziona in modo analogo al sistema di stratificazione delle armature già presente nel gioco base, dove l'aspetto può essere modificato mantenendo le statistiche dell'equipaggiamento originale.

Questa aggiunta è particolarmente apprezzata dai cacciatori che utilizzano le armi Artian, considerate le più potenti del gioco ma caratterizzate da un design meccanico che non soddisfa tutti i gusti estetici. Con questa mod, non è più necessario scegliere tra efficacia e bellezza.

Nonostante alcune criticità, Monster Hunter Wilds si è rivelato un fenomeno commerciale senza precedenti per Capcom. Il gioco ha venduto 8 milioni di copie in soli 3 giorni dal lancio, stabilendo un record assoluto per la casa giapponese. Un risultato che testimonia quanto il pubblico abbia accolto positivamente questa nuova iterazione della serie.

Le modifiche apparse online nell'ultimo mese non si limitano all'aspetto estetico delle armi. La comunità ha rapidamente sviluppato soluzioni per affrontare altre problematiche, come le prestazioni tecniche non ottimali su PC e il livello di sfida considerato troppo basso da molti veterani della serie.

La rapida proliferazione di mod per Monster Hunter Wilds dimostra quanto sia forte l'attaccamento della comunità a questo titolo. Molti giocatori PC considerano queste modifiche non come semplici correzioni (al netto di quelle ufficiali), ma come estensioni naturali dell'esperienza di gioco che Capcom ha creato.