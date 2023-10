Pokémon Scarlatto e Violetto ancora tormentato dai bug: ora spariscono le palestre

I bug non sembrano proprio voler lasciare stare Pokémon Scarlatto e Violetto: ormai sembra quasi una tradizione che, dopo ogni singolo hotfix, deve sempre andare storto qualcosa con errori assurdi e impensabili.

I primi capitoli open world della serie (li trovate su Amazon) si sono rivelati molto divertenti e un ottimo passo in avanti a livello narrativo, ma allo stesso tempo si sono fatti notare per un'ottimizzazione scadente e diversi bug presenti fin dal lancio.

L'ultimo errore è emerso in seguito alla patch 2.02, rilasciata per sistemare un bug che impediva di finire il gioco: pare infatti che alcuni giocatori abbiano visto sparire la palestra di Mesturia, necessaria anche per contenuti post-game.

Ricordiamo infatti che in questa palestra diventerà possibile cambiare il Teratipo dei vostri Pokémon: una funzionalità indispensabile a livello competitivo e per i Raid, dove ogni piccola modifica può davvero fare la differenza.

Eppure, come riportato da Dexerto, dopo l'ultima patch alcuni giocatori si sono ritrovati semplicemente con una "porta volante", che non può nemmeno essere attraversata per poter accedere alla palestra:

Qualcuno ha ovviamente scherzato sulla possibilità che il Capopalestra Ubaldo abbia finalmente avuto la possibilità di ritirarsi e staccare dal lavoro, ma battute a parte si tratta di un problema decisamente grave.

Fortunatamente pare che questo bug abbia coinvolto solo una piccolissima percentuale di giocatori, ma resta comunque frustrante come riescano a emergere sempre nuovi difetti.

Non è chiaro cosa abbia davvero scatenato questa cancellazione di palestre, ma possiamo solo augurarci che Game Freak riesca a risolvere la questione il prima possibile. E, sempre se possibile, senza causare nuovi problemi.

Sembra che anche The Pokémon Company sia consapevole che questo tipo di gestione non può più andare avanti, motivo per il quale arriveranno delle riflessioni dopo lo sviluppo di Scarlatto e Violetto.

In ogni caso, i fan hanno avuto la possibilità di espandere la propria avventura con la prima parte del DLC "Il Tesoro dell'Area Zero": vi abbiamo raccontato l'espansione nella nostra recensione dedicata, se siete curiosi di scoprirne di più.