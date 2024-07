Pokémon con lo stile di Octopath Traveler è bellissimo

La serie di videogiochi di Pokémon non ha certo bisogno di presentazioni, anche se gli ultimi videogiochi della serie di Game Freak sono spesso stati molto divisivi.

Vero anche che giochi come Pokémon Scarlatto e Violetto hanno sempre saputo vendere un bel numero di copie.

Del resto, a giudicare dai risultati di vendita della serie, sembra che Pokémon sia più in salute che mai proprio grazie ai "controversi" capitoli per Nintendo Switch.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un fan di nome Shemne ha condiviso un video che mostra come sarebbe potuto essere un remake in HD-2D di Pokemon Bianco e Nero.

Per creare questo fan remake, l'artista ha utilizzato Unreal Engine 5 e ha creato la maggior parte degli sprite da solo.

L'effetto finale è molto, ma molto simile a quanto visto con i vari capitoli della saga di Octopath Traveler (anche se con le dovute differenze).

Ad ogni modo, al momento non è previsto un rilascio di un fan remake vero e proprio, visto che il video è stato creato - pare - a solo scopo illustrativo (anche se mai dire mai).

Questo non è il primo remake in HD-2D di un classico che è stato creato di recente: all'inizio di giugno, infatti, vi abbiamo condiviso un video che mostrava un remake in HD-2D di Xenogears in Unreal Engine 5: se non l'avete ancora visto, vi consigliano vivamente di recuperarlo.

Parlando invece dei mostriciattoli collezionabili, vi ricordiamo che il prossimo anno sarà lanciato sul mercato Leggende Pokémon Z-A, l'ultimo episodio per Switch prima che si inizi a guardare alla prossima generazione di console.

Parlando invece dei mostriciattoli collezionabili, vi ricordiamo che il prossimo anno sarà lanciato sul mercato Leggende Pokémon Z-A, l'ultimo episodio per Switch prima che si inizi a guardare alla prossima generazione di console.