PlayStation VR2 forse "rinascerà" su PC, grazie al nuovo aggiornamento

Sembra che Sony si stia ufficialmente preparando al debutto di PlayStation VR2 su PC, dando potenzialmente nuova vita a un visore che, fino a questo momento, pare aver avuto un lancio decisamente complicato.

Come vi avevamo accennato sulle nostre pagine, un report avrebbe infatti svelato una presunta interruzione della produzione dei visori per la realtà virtuale su PS5, a causa di una grande quantità di scorte rimaste tuttora invendute.

Ad oggi si tratta infatti di un prodotto nettamente di nicchia, non solo perché compatibile soltanto con pochi giochi selezionati su PS5, ma anche per il suo prezzo, anche più elevato della stessa console (trovate PS VR2 su Amazon).

Si tratta tuttavia di un visore con specifiche decisamente interessanti per i fan del genere, motivo per il quale Sony aveva accennato di voler esplorare una possibile compatibilità su PC: in queste ore sono ufficialmente arrivati i primi segnali in tal senso, grazie a un nuovo aggiornamento molto interessante.

Come riportato da MP1st, sembra infatti che PlayStation VR2 si sia aggiornato per consentire l'accesso al visore da PC, anche se attualmente non sembra essere davvero utilizzabile in alcun modo.

Si tratta comunque di uno step fondamentale, in quanto adesso non è più necessario implementare tool per bypassare i blocchi e viene riconosciuto come accessorio esterno sui computer: un primo importantissimo passo in vista della futura compatibilità sui videogiochi per PC.

Ovviamente resta da capire se sarà possibile utilizzarlo su ogni singolo gioco in VR disponibile o se Sony intende estendere la compatibilità soltanto ai giochi sviluppati da PlayStation, il che aprirebbe le porte a porting su PC dei suoi giochi PS VR2 — ma continuerebbe a limitare notevolmente la fascia di utenti interessati.

Sony non ha ancora commentato gli ultimi sviluppi, ma è plausibile immaginare che nelle prossime settimane arriveranno i driver ufficiali per garantire la giusta compatibilità su PC: vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più su questo visore, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.